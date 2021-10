Data Skrive, qui vend des technologies d’automatisation de contenu aux médias et aux paris sportifs, lève 7 millions de dollars

in

Data Skrive aide à générer du contenu en ligne tel que des actualités pour des sites comme ESPN. (Image Skrive de données)

Data Skrive, une startup de Seattle qui automatise la création de contenu lié au sport, a levé 7 millions de dollars lors d’un tour dirigé par Bettor Capital.

La société aide les médias tels que Associated Press et ESPN à produire du contenu en ligne. Elle vend également ses logiciels aux ligues sportives, aux paris sportifs et aux départements sportifs universitaires.

Data Skrive a commencé à l’origine sous le nom de Hero Sports, une société fondée en 2014 qui se concentrait sur le contenu d’actualités sportives universitaires. Il a mis en œuvre un logiciel pour aider à automatiser la production d’histoires, puis a attiré l’attention de médias tels que AP, qui a commencé à utiliser la technologie pour créer ses propres histoires.

Aujourd’hui, certains clients de l’entreprise achètent plus d’un million d’articles par an.

Data Skrive subit également les contrecoups de la légalisation accrue des paris sportifs. Certaines chaînes numériques n’autorisent pas la publicité autour des paris sportifs, de sorte que les sociétés de jeux se tournent vers le contenu organique comme stratégie d’acquisition d’utilisateurs, a déclaré le co-fondateur Jordan Nilsen. C’est une bonne nouvelle pour une entreprise comme Data Skrive.

« Dans certaines régions du monde, les réglementations se resserrent et réduisent les marges, de sorte que l’économie unitaire de l’automatisation du contenu agit comme un atténuateur, ainsi qu’un outil de croissance », a déclaré Nilsen.

Le moteur basé sur l’apprentissage automatique de Data Skrive permet de créer un contenu unique basé sur des sujets d’intérêt et les objectifs particuliers d’un client. Il est également formaté pour des canaux de distribution spécifiques.

Brad Weitz, un conseiller chevronné en démarrage avec une expertise en technologie de marketing, a pris la direction de la direction en 2017 et continue de diriger l’entreprise, qui compte désormais 24 employés.

Jake Kleiner, partenaire d’investissement chez Bettor Capital, a rejoint le conseil d’administration à la suite du nouveau financement.