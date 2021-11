Datamine découvre des références à la PS4 et au PC dans une exclusivité Switch Shin Megami Tensei V

Image : Atlus

Switch exclusif Shin Megami Tensei V contient des références à la PS4 et au PC dans son code, a révélé une datamine.

Des fonctionnalités spécifiques au PC, telles que les paramètres de résolution, le post-traitement et la qualité des textures ont également été trouvées. La fuite GeForce Now du début de l’année faisait référence au jeu à venir sur PC, malgré l’insistance de Nvidia à l’époque sur le fait que la liste divulguée était uniquement destinée au « suivi et aux tests internes ». Il convient de noter que depuis la fuite, plusieurs des titres répertoriés ont été confirmés pour une sortie sur PC.

Alors qu’il a commencé sa vie sur les systèmes Nintendo, le Megami Tensei série a une longue association avec la marque PlayStation, grâce à des entrées telles que Shin Megami Tensei III : Nocturne (qui a été récemment remasterisé pour les systèmes modernes, y compris Switch) et le spin-off Personnage séries.

« Shin Megami Tensei V est un chef-d’œuvre moderne », c’est ce que nous avons dit dans notre critique du jeu. « Il répond avec succès à tous les aspects qui ont rendu la série si populaire auprès des fans jusqu’à présent, notamment grâce à sa difficulté élevée, ses thèmes narratifs lourds et ses nombreuses options de consolidation d’équipe, tout en peaufinant et en resserrant les aspects les plus faibles. »

