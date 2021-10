Datamine suggère que Wave Race et bien d’autres vont passer en ligne

Le pack d’extension Switch Online est arrivé plus tôt cette semaine, apportant neuf jeux N64 à la console portable de Nintendo. Ce n’est… pas beaucoup, et les gens étaient impatients de savoir quels autres classiques se dirigeraient vers la bibliothèque par abonnement. Les fichiers dataminés récemment offrent quelques astuces.

« L’exploration de données initiale à partir de l’application N64 est quelque peu fructueuse », a écrit MondoMega dans un tweet partageant une feuille de calcul de données extraites des fichiers du pack d’extension plus tôt cette semaine. « Selon les identifiants de jeu, il y a au moins 38 titres N64 prévus pour NSO. »

Étant donné que la liste est par ordre alphabétique et que nous connaissons déjà sept des autres jeux N64 à venir dans le futur, il est possible de déduire à quoi pourraient servir certains des espaces réservés. Les seuls jeux entre Mario Kart 64 et Mario Tennis sont Mario Party 1 à 3 et Mario Story, le titre japonais de Paper Mario. Cela implique donc fortement qu’au moins deux des jeux Mario Party viendront dans le pack d’extension.

Les autres poches sont plus nébuleuses. Il existe deux emplacements entre Super Mario 64 et WinBack : Covert Operations. Super Smash Bros. 64 et Wave Race 64 sont les choix les plus évidents qui tombent dans cet écart. Wipeout 64, quant à lui, semble être une forte possibilité pour l’écart entre WinBack et Yoshi’s Story.

Selon les conclusions de Mondo, il existe également actuellement 52 emplacements réservés du côté Sega Genesis du pack d’extension, dont seulement 14 ont actuellement été pris. Espérons que l’un d’eux appartienne à Alien Soldier.

Plus intéressant encore, la datamine révèle que le premier numéro de chaque ID de jeu correspond à la plate-forme. NES est un, SNES est deux, N64 est trois et Sega Genesis est cinq, laissant quatre ouverts pour une console qui n’a pas encore été annoncée. Le mois dernier, Eurogamer a annoncé que les jeux Game Boy et Game Boy Color devaient arriver sur Switch Online. Nintendo a plutôt annoncé les gammes N64 et Sega Genesis. Sur la base de la datamine, cependant, il semble que les jeux portables soient toujours en route.

Le temps nous dira s’ils augmentent encore plus le prix de l’abonnement Switch Online.