DataRobot décroche 300 millions de dollars et acquiert la startup d’apprentissage automatique de Seattle Algorithmia

La startup de Seattle Algorithmia a été rachetée par DataRobot, une startup basée à Boston et leader dans le secteur des opérations d’apprentissage automatique.

Fondée en 2013, Algorithmia crée des outils pour aider les entreprises à intégrer l’apprentissage automatique dans leurs opérations afin d’augmenter la productivité et l’efficacité ainsi que de créer de nouvelles technologies. Plus de 130 000 personnes ont utilisé la plate-forme d’Algorithmia, y compris celles de sociétés telles que Merck, Ernst & Young et Deloitte.

DataRobot est similaire, automatisant la création et le déploiement de modèles d’apprentissage automatique pour les grandes entreprises.

“C’était la solution idéale pour Algorithmia avec un alignement sur la vision et la mission de fournir l’IA/ML à toutes les entreprises sur terre”, a déclaré le PDG d’Algorithmia, Diego Oppenheimer, à ..

Oppenheimer restera chez DataRobot après l’acquisition. Il a cofondé Algorithmia avec Kenny Daniel, le CTO de l’entreprise. Algorithmia a à l’origine créé un marché pour les algorithmes d’apprentissage automatique que les entreprises pouvaient trouver et insérer dans leurs applications, mais a ensuite décidé d’aider les entreprises à mettre en œuvre ces algorithmes dans leur processus de développement de logiciels, ce qui est difficile pour les startups et les entreprises novices en apprentissage automatique.

Oppenheimer était auparavant chez Microsoft pendant plus de cinq ans, où il a aidé à concevoir, gérer et livrer certains des produits de données de l’entreprise, notamment Excel, Power Pivot, SQL Server et Power BI. Il a été finaliste pour le prix du PDG de démarrage de l’année aux . Awards l’année dernière.

Algorithmia avait levé 37,9 millions de dollars à ce jour, dont une série B de 25 millions de dollars en 2019. Les investisseurs comprennent Norwest Venture Partners, Madrona Venture Group, Gradient Ventures, Work-Bench, Osage University Partners et Rakuten Capital. Algorithmia compte 58 employés et a été classée n ° 90 sur l’indice . 200 des meilleures startups du nord-ouest du Pacifique.

DataRobot a également annoncé un tour de table de 300 millions de dollars de série G pour une valorisation de 6,3 milliards de dollars, parallèlement à son acquisition d’Algorithmia. La société a été lancée en 2012 et est l’une des startups d’IA privées les plus financées. Il a acquis d’autres sociétés, notamment Nexosis, Paxata, Cursor, ParallelM et Nutonian.

« Les personnes et la technologie d’Algorithmia améliorent considérablement notre mission de passer rapidement de l’IA expérimentale à l’IA appliquée en aidant les clients à mettre chaque modèle en production avec un délai de rentabilisation rapide », a déclaré le PDG de DataRobot, Dan Wright, dans un communiqué.