DataTraveler Max de Kingston, une clé USB ultra-rapide de 1 To

Les périphériques de stockage deviennent de plus en plus petits et ont une capacité plus élevée chaque année, et rien ne le démontre mieux que la gamme de clés USB-C DataTraveler Max de Kingston. Les disques sont disponibles dans des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, avec des vitesses incroyablement rapides pour correspondre, évaluées à des vitesses de lecture de 1 000 Mo/s et des vitesses d’écriture de 900 Mo/s. Ces disques ont certainement ce qu’il faut sur le papier, mais qu’en est-il dans le monde réel ?

Clés USB haute capacité

Le DataTraveler Max de Kingston est loin d’être la seule clé USB à haute capacité. Le premier lecteur flash USB de 1 To à être sorti était le DataTraveler HyperX Predator de Kingston en 2013. Mais ce lecteur prenait en charge une vitesse de lecture maximale de 240 Mo/s (sans parler de son coût bien supérieur à 1 000 $).

Bien qu’il puisse y avoir d’autres véritables lecteurs flash de 1 To, Amazon est également jonché de faux lecteurs flash « 1 To » dans la région de 20 $ à 30 $. Sans surprise, ce sont en fait des disques de faible capacité (souvent 16 Go) qui répertorient une fausse capacité sur la liste et sur votre ordinateur. S’ils sont réellement utilisés, les lecteurs perdront rapidement des fichiers et des données.

Même les autres véritables clés USB de 1 To sont nettement plus lentes (sans parler de la norme USB-A, nécessitant des dongles supplémentaires pour fonctionner avec mon MacBook Pro).

Le besoin d’un stockage rapide et portable

En tant que photographe et vidéaste sur Space Explored, j’utilise le stockage très rapidement. J’utilise un NAS personnalisé à la maison, mais j’ai toujours eu du mal à trouver une bonne solution de stockage temporaire pour les photos et les vidéos lors de mes déplacements pour les lancements. Les disques durs portables Spinning Disk sont encombrants, fragiles et lents. Tourner des vidéos brutes nécessite des disques extrêmement rapides, ce qui signifie que même le SSD portable T5 de Samsung était trop lent avec seulement 540 Mo/s, je devrais donc passer au modèle T7 pour des vitesses suffisamment rapides.

Clé USB Kingston DataTraveler Max 1 To

Il est courant que la vitesse annoncée des disques durs et des SSD diffère des vitesses réelles du monde réel, en raison d’un certain nombre de facteurs, j’ai donc exécuté le test Black Magic Disk Speed ​​et AmorphousDiskMark. Les données « séquentielles » de Black Magic Disk Speed ​​​​Test et les deux premières rangées d’AmorphousDiskMark sont les plus pertinentes pour moi, car elles représentent le déplacement ou la lecture de fichiers volumineux. Bien qu’aucun des deux n’ait atteint la vitesse de lecture de 1 000 Mo/s et la vitesse d’écriture de 900 Mo/s, le lecteur a réussi à dépasser les vitesses de lecture et d’écriture dont j’ai besoin pour le montage vidéo.

Compte tenu de la taille de ce disque, il est important de réitérer l’importance de bonnes pratiques de stockage des données. Disposer d’un téraoctet complet de stockage disponible sur une clé USB pourrait rapidement donner un faux sentiment de sécurité aux gens. Bien qu’il s’agisse, sans aucun doute, d’un lecteur fiable, tout périphérique de stockage échouera s’il a suffisamment de temps ou d’utilisation. Si les données que vous stockez sur ce DataTraveler Max sont critiques, vous devriez toujours en avoir une copie (ou mieux encore, plusieurs copies, y compris des sauvegardes en ligne).

Ce lecteur a fonctionné parfaitement pour moi, offrant un endroit rapide pour copier les données de mes cartes SD et SSD après un lancement. Son facteur de forme incroyablement petit le rend facile à jeter dans ma poche ou mon sac photo pour l’avoir toujours à portée de main. Je n’ai pas à m’inquiéter de manquer d’espace de stockage pendant la prise de vue ou du temps qu’il faudra pour faire des sauvegardes.

Il y a juste un léger problème avec le lecteur, et c’est sa largeur. Le boîtier en plastique est juste assez large pour qu’il soit impossible de brancher un câble à côté du même côté de mon MacBook. Ce n’est pas un problème pour moi la plupart du temps, mais si vous avez régulièrement trois ou plus des ports USB-C de votre Mac occupés, ou si vous avez le MacBook Air M1 avec seulement deux ports, cela vaut certainement la peine de garder à l’esprit.

Acheter le DataTraveler Max de Kingston

Le DataTraveler Max est disponible dans des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To avec un PDSF de 91 $, 153 $ et 262 $, respectivement. J’ai trouvé les prix un peu élevés, mais la boutique officielle de Kingston Amazon les a répertoriés à un prix bien inférieur au PDSF, le modèle 1 To étant beaucoup plus raisonnable à 179,99 $. Malgré le prix, il n’y a vraiment rien de comparable. Vous pouvez soit faire correspondre la capacité et le facteur de forme, avec quelque chose comme une clé USB Sandisk Extreme PRO, soit faire correspondre la capacité et la vitesse, avec quelque chose comme le SSD Samsung T7. Le Kingston DataTraveler Max combine la vitesse, la taille et la capacité dans ce qui est un lecteur flash presque parfait.

Le plus gros problème avec l’achat d’un DataTraveler Max est qu’ils sont vraiment difficiles à trouver. Le magasin de Kingston semble avoir vendu des modèles de 256 Go, tandis que les modèles de 512 Go et 1 To ne seront expédiés qu’à la fin du mois d’octobre. Si vous recherchez un périphérique de stockage mobile de grande capacité, je ferais le saut, car je vois certainement ces disques devenir populaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :