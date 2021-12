Date Australie vs Angleterre, heure de début au Royaume-Uni, équipes confirmées et ce qui a été dit alors que l’équipe de Joe Root prend un départ désastreux à Brisbane

Cela semble être une longue attente, mais la série de tests des cendres 2021/22 est enfin en cours.

Le voyage de l’Angleterre en Australie n’a été confirmé qu’en octobre en raison de problèmes de sécurité liés à la pandémie de COVID-19, mais l’illustre série se poursuivra désormais.

. ou concédants de licence

L’Angleterre s’apprête à affronter l’Australie dans les cendres

C’est du côté de Joe Root de remporter le prix, l’Australie tenant actuellement l’urne après avoir retenu les Ashes en 2019 avec un match nul 2-2 en Angleterre.

Cette fois, cependant, Root and co seront déterminés à sortir vainqueurs.

Malheureusement, les choses n’ont pas bien commencé pour l’Angleterre lors du premier test avec Rory Burns éliminé avec la première action de la série.

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré pour l’équipe de Root qui a terminé la première journée sur 147 au total après seulement 50,1 overs, ce qui signifie qu’il y a déjà un travail important à faire au cours des quatre prochains jours pour remettre l’étape du test à Melbourne sur la bonne voie.

Australie vs Angleterre : Date et heure

Le premier Test of the Ashes entre l’Australie et l’Angleterre a débuté le mercredi 8 décembre à Brisbane et courir jusqu’au dimanche 12 décembre.

La série se dirigera ensuite vers Adélaïde, Melbourne, Sydney et enfin Perth où le cinquième et dernier Test aura lieu entre le vendredi 14 janvier et le mardi 18 janvier.

Voici le programme Ashes dans son intégralité.

Premier test: 8-12 décembre – Gabba, Brisbane, le jeu commence à 12hDeuxième essai : 16-20 décembre – Adelaide Oval, Adelaide, le jeu commence à 4h du matinTroisième essai : 26-30 décembre – MCG, Melbourne, début du jeu à 23h30 le 25 décembreQuatrième test : 5-9 janvier – SCG, Sydney, début du jeu à 23h30 le 4 janvierCinquième test : 14-18 janvier – Optus Stadium, Perth, début du jeu à 2h30

.

Joe Root a sélectionné son équipe pour le prochain Ashes Australia vs England : comment suivre

BT Sport diffusera The Ashes dans son intégralité au Royaume-Uni après avoir renouvelé son accord avec Cricket Australia.

Les abonnés pourront suivre toute l’action à la télévision, sur l’application BT Sport et en ligne, avec des informations complètes sur la diffusion qui seront bientôt annoncées.

talkSPORT vous tiendra également au courant de tous les principaux points de discussion en décembre et janvier.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731 Australie vs Angleterre : premières équipes de test

Australie: Warner, Harris, Labuschagne, Smith, Head, Green, Carey (semaine), Cummins (c), Starc, Lyon, Hazlewood.

Angleterre: Burns, Hameed, Malan, Root (c), Stokes, Pope, Buttler (sem), Woakes, Robinson, Wood, Leach.

Australie vs Angleterre : premier tableau de bord des tests

Tableau de bord du premier jour de l’Angleterre : 147 tous sortis (50,1)

Australie – Cummins 5/38 / Angleterre – Buttler 39

Tirage au sort : l’Angleterre a remporté le tirage au sort et a décidé de frapper

Officiels : Paul Reiffel, Rodney Tucker, Paul Wilson, Sam Nogajski, David Boon

. – .

Jos Buttler espère une grande compétition Australie-Angleterre : qu’est-ce qui a été dit ?

Pat Cummins: « Je suis honoré d’accepter ce rôle avant ce qui sera un été énorme pour Ashes. J’espère pouvoir fournir le même leadership que Tim (Paine) a donné au groupe au cours des dernières années.

«Avec Steve et moi comme capitaines, un certain nombre de joueurs très seniors dans cette équipe et de grands jeunes talents qui arrivent, nous sommes un groupe solide et soudé.

« C’est un privilège inattendu dont je suis très reconnaissant et que j’attends avec impatience. »

Joe Root : « Il est vraiment important que nous comprenions clairement comment ils essaieront de nous attaquer et de le contrer.

« Ne pas en avoir peur ou faire un pas en arrière, mais être courageux à notre manière. N’essayez pas d’être l’Australie en Australie, mais la meilleure version de nous-mêmes dans ces conditions.

« Si nous faisons cela, tout ira bien.

« On n’y va pas pour faire partie d’une tournée, on y va pour gagner. Cela doit être la mentalité.