Date, conseils de paris et calendrier des courses alors que la finale de la course à plat promet une journée bien remplie

Le calendrier des courses à plat culmine et se termine le mois prochain avec la finale de la Journée des champions britanniques qui se déroulera à Ascot.

Les plus grands du plat seront en pleine forme alors que certains visages familiers reviendront courir pour la gloire et donneront potentiellement à leurs cavaliers un énorme coup de pouce au championnat des jockeys.

Tom Marquand sur le grand Addeybb pour remporter les QIPCO Champion Stakes en 2020

La reine adore ses courses et sera de nouveau présente cette année comme elle l’était en 2019

Tom Marquand a connu le succès dans la course principale l’année dernière à bord d’Addeybb et cherchera à s’appuyer sur cette victoire avec une autre devant les fans de retour.

L’hippodrome d’Ascot sera rempli de spectateurs après que l’édition de l’année dernière a été affectée par les restrictions de COVID-19.

L’une des grandes courses est les Queen Elizabeth II Stakes, la reine ayant vu de nombreux gagnants cette saison.

Journée des champions britanniques : date et heures

La Journée des champions britanniques est fixée au samedi 16 octobre à l’hippodrome d’Ascot.

La première course débutera à 13h45 et la dernière course à 16h40.

Ce sera la finale de la course de plat avec le championnat des jockeys de plat qui atteint son paroxysme.

Journée des champions britanniques : championnat des jockeys de plat

À la fin de la saison des courses de plat, le championnat des jockeys de plat se terminera également.

Oisin Murphy est actuellement en tête, bien que William Buick ait eu quelques gagnants au Festival de St Léger, dont un incroyable triplé.

Murphy est le champion actuel et compte plus de 130 victoires jusqu’à présent dans sa tentative de défendre son titre.

Buick en a plus de 120, et bien qu’il ne reste plus beaucoup de jours de course, cela laisse encore des chances à un décideur alléchant du dernier jour s’il comble l’écart entre-temps.

Murphy profitant du soleil au festival d’Ebor plus tôt cette année British Champions Day: Race Guide

Il y aura six courses le jour des champions, avec cinq incroyables Groupes 1 exposés.

13h25 : Coupe Longue Distance (Classe 1) 1m7f, Groupe 2

14h00: Champions britanniques Sprint Stakes (Classe 1) 6f, Groupe 1

14h35 : QIPCO British Champions Pouliches & Mare Stakes (Classe 1) 1m3f, Groupe 1

15h10 : Enchères Reine Elizabeth II (Classe 1) 1m, Groupe 1

15h50 : QIPCO Champion Stakes (Classe 1) 1m1f, Groupe 1

16h30 : Balmoral Handicap (Classe 2) 1m

Frankie Dettori affichant son saut de marque après avoir décroché les Doncaster Cup Stakes à bord de Stradivarius

Conseils de paris

Cotes sujettes à changement avec chevaux non déclarés avant la semaine du

Coupe Longue Distance – Stradivarius 5/2

Ne recule pas Stradivarius sous Frankie Dettori à vos risques et périls.

Ses deux dernières victoires en compagnie du Groupe 2 ont fait preuve d’une grande résilience et d’un vrai courage.

Dettori a mené les 7 ans à la victoire avec une marge étroite sur Spanish Mission et cette distance réduite de 2 m pourrait convenir davantage.

Ce ne sera que la troisième fois que le cheval entraîné par John Gosden n’est pas favori depuis 2017.

Champions britanniques Sprint Stakes – Happy Romance 20/1 E/W

Homme d’étoiles est actuellement favori à 5/1 avec les bookmakers indécis avec des goûts de Force créatrice, Glen Shiel et Symbole du Dragon fermer derrière tous sous 10/1.

celui de Richard Hannon Romantique heureuse fournit un gros coup de 20/1 après avoir vu sa note augmenter considérablement au cours de cette saison alors qu’il montre qu’il gère bien ses homologues de classe 1, y compris un quatrième respectable à Haydock la dernière fois.

Championnes britanniques Pouliches & Mare Stakes – Rêve amoureux 16/1 E/W

Chute de neige est devenue la favorite de cette année pour les pouliches et les juments, mais elle est sur le point de manquer à Longchamp alors qu’elle était favorite sous Dettori.

Albaflore est arrivée deuxième derrière Snowfall à York lors de sa dernière apparition au Royaume-Uni, mais elle a battu les autres de quatre longueurs en justifiant une fois de plus le favoritisme.

Rêve d’amour cependant, a un bon prix dans chaque sens avec de nombreux bookmakers offrant des places supplémentaires sur toutes les courses.

Aura profité pour la première fois de la dernière sortie en compagnie du Groupe 1 et pourrait en profiter cette fois.

Le joueur de trois ans est susceptible de s’améliorer sous l’œil vigilant de John Gosden, avec une réelle possibilité, et a déjà franchi cette marque en si peu de temps.

Pieux de la reine Elizabeth II – Prédictions

Dame Bowthorpe a une belle chance à l’extérieur avec le succès à Goodwood en juillet en remportant les Qatar Nassau Stakes (1m2f).

Mais il semble que les favoris se battent contre celui-ci, Jetée du Palais et Baeed sont sur le point d’entrer dans celui-ci presque parmi les favoris, avec Palais Jetée devançant juste le William Haggas formé de trois ans à 2/1.

Les deux offrent des formes inébranlables de retard et sous un bon poids pour les circonstances.

Enchères de champion – Prédictions

Les parieurs ont l’embarras du choix avec cette course.

Addeybb l’a remporté l’année dernière mais fait face à des adversaires coriaces sous la forme du favori, Mishriff.

La basilique Saint-Marc qui a remporté Addeybb à Sandown en juillet est également là-haut avec une grande chance si Aiden O’Brien opte pour cette course pour son enfant de trois ans.

Mais avec une course aussi ouverte, celle-ci est ouverte à la prise malgré le favori bien pensé déjà tombé à 7/4 dans les cotes ante post.

Handicap de Balmoral – Prédictions et verdict

Trop tôt pour appeler dans la mesure où 95 chevaux sont nommés mais seul un maximum de 20 sera déclaré pour la dernière course de la saison de plat.