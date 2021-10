Date de Chantelle Cameron contre Mary McGee: heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment regarder

Les enjeux de l’affrontement d’unification super-léger de Chantelle Cameron avec Mary McGee ont été encore plus élevés.

La paire s’est renforcée pour faire la une d’une nuit de boxe bien remplie ce week-end après que Dillian Whyte a annulé son combat avec Otto Wallin.

Chantelle Cameron a ramené un autre titre mondial au Royaume-Uni en battant Melissa Hernandez

Le Bodysnatcher a subi une blessure à l’épaule à l’entraînement qui a mis fin à son affrontement des poids lourds avec le Suédois dans sa ville natale.

Dans la deuxième défense de Cameron de son titre WBC des poids mi-moyens, son or sera en jeu contre la ceinture IBF de McGee.

Le combat est également une demi-finale du tournoi Road to Undisputed de Matchroom pour déterminer la combattante numéro un à 140 livres.

Cameron contre McGee : date et comment regarder

Cet affrontement super-léger aura lieu le samedi 30 octobre et se déroule à l’O2 Arena de Londres.

Les fans peuvent s’attendre à ce que l’événement principal commence vers 22 heures.

Il sera affiché sur DAZN au Royaume-Uni avec leur couverture commençant à 19 heures. Le service de streaming coûte 7,99 £ par mois – vous pouvez vous inscrire ICI.

Le combat pourra être diffusé via l’application DAZN et pourra être visionné sur des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux, des appareils connectés, des mobiles, des tablettes et des ordinateurs.

La championne des poids welters de l’IBF, McGee, participera à l’événement principal contre Cameron Cameron contre McGee: Undercard

Cameron (14-0) sera désormais en tête d’affiche contre McGee (27-3), le reste de la carte de combat du combat de Whyte avec Wallin restant le même.

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Chantelle Cameron contre Mary McGee – pour le titre féminin WBC et IBF des super-légersCraig Richards contre Marek Matyja Youssef Khoumari contre Jorge David CastanedaAlen Babic contre Eric Molina Johnny Fisher contre Alvaro Terrero

Whyte a été contraint d’annuler son combat contre Wallin en raison d’une blessure Cameron v McGee : qu’est-ce qui a été dit ?

S’adressant à Pep Talk UK, McGee a déclaré: « Elle est l’une des meilleures combattantes de ma catégorie de poids, mais je ne classe pas vraiment les combattants au-dessus de moi. »

Cameron: « Je suis meilleur dans tous les départements, je suis un meilleur combattant. Elle a peut-être plus d’expérience dans le jeu professionnel, mais je suis un amateur plus expérimenté.

«Pour être honnête, elle a beaucoup plus d’expérience que moi, mais aussi quand elle boxe une bonne opposition, elle est perdue.

« Pour moi, cela veut juste dire qu’elle perd face à une bonne opposition et je sais que je suis une bonne adversaire. »