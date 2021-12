Date de début, calendrier des courses, alignement des pilotes, cotes du championnat alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen cherchent à raviver la rivalité

Les fans de Formule 1 reprennent encore leur souffle après une fin tout simplement époustouflante de la campagne 2021 à Abu Dhabi, mais la nouvelle saison approche à grands pas.

Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés à l’une des batailles de championnat les plus passionnantes depuis des années qui s’est terminée de manière dramatique avec le pilote Red Bull remportant le titre dans le dernier tour de la course.

Max Verstappen en fête avec Christian Horner

Alors que la poussière retombe toujours sur une fin controversée de la course, l’attention se tourne déjà vers la nouvelle campagne avec des fans désespérés pour que l’action commence après la saison la plus mémorable de mémoire récente.

Jusqu’à présent, 23 courses sont prévues pour la nouvelle saison avec le Canada, le Japon et l’Australie inclus dans la tournée.

Voici ce que nous savons avant la saison 2022…

Formule 1 2022 : date de début

Les préparatifs de la saison 2022 démarrent avec un test de trois jours à Barcelone entre le 23 et le 25 février.

Elle est suivie d’un deuxième test à Bahreïn entre le 11 et le 13 mars.

La première course officielle de la saison aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 20 mars avec le Grand Prix de Bahreïn, la première des 23 courses prévues pour la prochaine saison.

.

Hamilton n’a pas été impressionné par la fin de la campagne 2021 Formule 1 2022: Calendrier des courses

20 mars 2022 – Bahreïn

27 mars 2022 – Arabie saoudite

10 avril 2022 – Australie

24 avril 2022 – Emilie Romagne

8 mai 2022 – Miami

22 mai 2022 – Espagne

29 mai 2022 – Monaco

12 juin 2022 – Azerbaïdjan

19 juin 2022 – Canada

3 juillet 2022- Royaume-Uni

10 juillet 2022 – Autriche

24 juillet 2022 – France

31 juillet 2022 – Hongrie

28 août 2022 – Belgique

4 septembre 2022 – Pays-Bas

11 septembre 2022 – Italie

25 septembre 2022 – Russie

2 octobre 2022 – Singapour

9 octobre 2022 – Japon

23 octobre 2022 – États-Unis

30 octobre 2022 – Mexique

13 novembre 2022 – Brésil

202 novembre 2022 – Abou Dhabi

.

Hamilton a félicité Verstappen après avoir perdu son titre Formule 1 2022 : équipage de pilotes Mercedes : Lewis Hamilton, George RussellRed Bull : Max Verstappen, Sergio PerezFerrari : Charles Leclerc, Carlos SainzMcLaren : Lando Norris, Daniel RicciardoAlpine : Fernando Alonso, Esteban OconAlphaTauri : Pierre Gasly , Yuki TsunodaAston Martin : Sebastian Vettel, Lance StrollAlfa Romeo : Valtteri Bottas, Guanyu ZhouWilliams : Nicholas Latifi, Alex AlbonHaas : Nikita Mazepin, Mick Schumacher

.

Mercedes espère conserver le championnat des pilotes Formule 1 2022: cotes du championnat des pilotes

Lewis Hamilton – 11/10

Max Verstappen – 2/1

George Russell – 5/1

Charles Leclerc – 16/1

Carlos Sainz – 20/1

Lando Norris – 25/1

Sergio Perez – 33/1

Daniel Ricciardo – 40/1

Fernando Alonso – 40/1

Esteban Ocon – 66/1

Sébastien Vettel – 100/1

Pierre Gasly – 150/1

Balade de lance – 200/1

Valtteri Bottas – 200/1

Yuki Tsunoda – 400/1

Guanyu Zhou – 500/1

Mick Schumacher – 500/1

Alex Albon – 750/1

Nicolas Latifi – 1000/1

Nikita Mazepin – 1500/1