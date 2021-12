Date de début de l’événement de Noël Overwatch 2021 pour Winter Wonderland

Certaines personnes demandent quand aura lieu l’événement Overwatch Christmas 2021 et la bonne nouvelle est que la date de début prévue pour Winter Wonderland n’est pas trop éloignée.

Blizzard célèbre toujours les plus grandes fêtes de l’année et 2021 n’a pas été différent. Nous avons pu profiter de l’été avec le retour du football et Halloween est passé récemment.

Maintenant, avec l’arrivée imminente de la plus grande mascotte de coca-cola, les fans devraient se préparer pour une action festive.

JEUX ÉPIQUES : 15 jours de fuite de la liste des jeux gratuits et date de début Overwatch Summer Games 2021 – Bande-annonce de lancement

BridTV

3635

Overwatch Summer Games 2021 – Bande-annonce de lancement

https://i.ytimg.com/vi/Kw3mUOMoQaE/hqdefault.jpg

830426

830426

centre

13872

Quand est l’événement de Noël Overwatch 2021?

La date de début prévue pour l’événement de Noël Overwatch Winter Wonderland 2021 est le 14 décembre.

Cette date n’a pas été confirmée par Blizzard au moment de la rédaction, mais elle suivrait le schéma habituel. Les occasions commencent généralement un mardi et toutes les festivités de Winter Wonderland ont commencé entre le 10 et le 15.

Les exemples ci-dessus incluent l’événement 2020 commençant le 15 décembre, la fête 2019 commençant le 10 et la célébration 2018 commençant le 11.

Nous mettrons à jour cet article lorsqu’une annonce aura été faite par Blizzard.

Peaux Overwatch Winter Wonderland 2021

Aucun skin Overwatch Winter Wonderland 2021 n’a été annoncé au moment de la rédaction.

Cependant, comme pour l’événement de l’année dernière, il devrait y avoir trois costumes disponibles pour trois défis hebdomadaires. Les costumes à débloquer l’année dernière étaient Elf Junkrat, Gingerbread Ana et Froasty Roadhog.

Frosty the Roadhog Snowman était de loin la meilleure tenue disponible, mais il y avait beaucoup plus à revendiquer, comme la patineuse artistique Pharah et Winter Ash.

Modes à durée limitée

Les modes à durée limitée de l’événement de Noël de l’année dernière devraient revenir pour 2021.

Ces jeux à durée limitée Winter Wonderland sont les suivants :

Élimination Freezethaw Boule de Neige Offensive Boule de Neige Match à Mort de Mei Chasseur de Yéti

Consultez le site Web d’Overwatch pour plus de détails sur tous les modes énumérés ci-dessus.

Dans d’autres nouvelles, le défi DBD Snowman et comment obtenir des récompenses de pull moche