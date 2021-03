Date de dernière connexion PAN-Aadhaar: Votre dernière chance de les lier en ligne et éviter de rendre PAN inopérant

Il est également important que les employeurs veillent à ce que les employés du PAN soient dûment liés à l’Aadhaar.

Dernière date pour lier le PAN à la carte Aadhaar: La dernière date pour lier la carte PAN avec la carte Aadhaar est aujourd’hui à moins qu’elle ne soit prolongée par le gouvernement. L’année dernière, le gouvernement avait prolongé la date limite de liaison entre la carte PAN et la carte Aadhaar jusqu’au 31 mars 2021. La dernière date pour lier les cartes PAN avec les cartes Aadhaar a été prolongée à plusieurs reprises dans le passé. La dernière date pour lier PAN avec Aadhaar sera-t-elle à nouveau prolongée? «Le gouvernement dans le projet de loi de finances a incorporé une disposition pour le prélèvement d’une amende de Rs. 1000 où la notification des détails d’Aadhaar est faite après la date prescrite, qui est le 31 mars 2021. Cela pourrait signifier que le gouvernement ne propose pas de prolonger davantage la date d’échéance », déclare Saraswathi Kasturirangan, partenaire, Deloitte India. Si vous n’avez toujours pas lié votre PAN à Aadhaar, c’est maintenant la dernière chance de le faire et de garder votre PAN opérationnel.

Lier le PAN à la carte Aadhaar signifie que si vous détenez une carte PAN et êtes éligible pour obtenir un numéro Aadhaar ou si vous avez déjà un numéro Aadhaar, vous devez alors l’intimer au service des impôts sur le revenu. Si vous ne parvenez pas à effectuer la liaison PAN Aadhaar, votre PAN deviendra « inopérant » après le 31 mars 2021.

En tant qu’employé, il est tout aussi crucial pour vous de vous assurer que votre lien PAN-Aadhaar est terminé. «Du point de vue de l’employeur, si le PAN d’un employé devient inopérant, il pourrait alors y avoir une obligation de retenir les impôts au taux le plus élevé de 20% ou au taux d’imposition moyen estimé pour l’exercice. De plus, l’employeur pourrait avoir du mal à produire les déclarations de retenue d’impôt trimestrielles, puisque les employés PAN deviennent inopérants. Il est donc important que les employeurs veillent à ce que les employés du PAN soient dûment liés aux Aadhaar », déclare Kasturirangan.

Il y a certaines transactions financières spécifiées par le service de l’impôt sur le revenu où le PAN doit obligatoirement être coté. Dans de tels cas, les transactions ne peuvent être effectuées que lorsque le PAN et l’Aadhaar sont liés ensemble. Et ceux-ci incluent vos investissements dans des fonds communs de placement ou l’obtention d’une carte de crédit. «Là où le PAN n’est pas lié à Aadhaar, alors le PAN cesse d’être opérationnel. D’un point de vue pratique, il faut voir si le gouvernement obligerait les agences qui acceptent le PAN à vérifier la validité de celui-ci avant de conclure la transaction spécifiée où le PAN doit être coté. Ces transactions spécifiées comprennent le paiement à un fonds commun de placement pour l’achat de parts, le paiement à une société pour l’acquisition de débentures ou d’obligations, la demande d’émission de carte de crédit ou de débit, etc. », informe Kasturirangan.

On peut visiter le site Web de dépôt électronique du service des impôts sur le revenu pour lier Aadhaar à la carte PAN. On peut utiliser des identifiants de connexion ou on peut lier Aadhaar et PAN même sans se connecter. Le service des impôts sur le revenu avait déjà précisé que pour le dépôt de la déclaration de revenus (RTI), la liaison entre Aadhaar et PAN est obligatoire, sauf si elle est spécifiquement exonérée.

PAN et Aadhaar peuvent également être liés par SMS au 567678 ou 56161 via votre numéro de mobile enregistré. Le format du SMS est: UIDPAN <12 chiffres Aadhaar Number> <10 chiffres PAN> Par exemple: UIDPAN 100023456789 XXYZ0123X.

Lors de la liaison de PAN-Aadhaar, pour éviter tout retard dans la liaison, assurez-vous que votre nom, votre date de naissance et votre sexe sont les mêmes sur PAN et Aadhaar.

