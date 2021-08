Date de diffusion en direct, heure de début et comment regarder

in

La date de sortie et l’heure de début de la diffusion en direct de la mise à jour 2.1 de Genshin Impact de MiHoYo ont été annoncées, ainsi que la façon de regarder sur Twitch.

La version 2.0 a été excellente grâce à l’arrivée d’Ayaka, Yoimiya et Sayu, mais la prochaine mise à jour devrait être encore meilleure. Non seulement nous aurons plus d’îles Inazuma ainsi que de la pêche, mais nous pourrons également jouer le rôle de la fille aux taches de rousseur en feu de Sony, Aloy.

Le crossover avec Horizon Zero Dawn est le composant le plus excitant, mais il y a d’autres héroïnes de lumière et d’obscurité à anticiper.

À quelle heure commence le livestream Genshin Impact 2.1 ?

La date de sortie de la diffusion en direct de la mise à jour 2.1 de Genshin Impact est le 20 août et elle commencera à 06h00 PT, 09h00 ET et 14h00 BST.

Il devrait durer entre 30 et 60 minutes et confirmera un tas de détails sur le patch. Nous savons déjà que les bannières de personnages seront Kokomi, Baal et Kujou Sara, et qu’Aloy pourra être réclamé gratuitement.

Alors qu’Aloy sera disponible sur PlayStation, la communauté PC et mobile devra attendre la mise à jour 2.2 pour revendiquer la fille embrassée par le feu.

Comment regarder Genshin Impact 2.1 en direct

Vous pourrez regarder la diffusion en direct de la mise à jour 2.1 de Genshin Impact sur Twitch.

Il sera également disponible sur YouTube après sa diffusion. Cela vous permettra de reprendre le programme quand bon vous semble.

Mis à part les bannières de personnages qui ont déjà été confirmées, des fuites suggèrent que la pêche sera annoncée avec de nouvelles îles Inazuma à explorer. Les cartes Seirai et Watatsumi ont fuité en ligne et semblent assez grandes.

Date de sortie

MiHoYo annoncera la date de sortie lors de son aperçu, mais la mise à jour devrait être lancée le 1er septembre.

La version 2.0 a été lancée le 21 juillet, la mise à jour 2.1 devrait donc commencer à la date de début ci-dessus, car chaque correctif dure généralement six semaines. Il n’y a pas très longtemps jusque-là, et nous avons hâte de jouer le mignon et petit Aloy avant la sortie d’Horizon Forbidden West l’année prochaine.

