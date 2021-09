Date de la première révélée ! 10z viral

L’Orville atterrira dans sa nouvelle maison à Hulu dans environ six mois.

Le streamer a annoncé jeudi que l’ancienne série FOX lancera sa troisième saison le jeudi mars 2022.

En conséquence, la série reviendra près de trois ans après la fin de sa saison précédente sur FOX.

Le casting de retour pour la troisième saison comprend le créateur de la série / capitaine d’Orville Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Jessica Szohr, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson et Chad L. Coleman.

Les nouveaux ajouts pour The Orville Season 3 incluent Eliza Taylor (The 100) et Anne Winters (13 Reasons Why).

La série était initialement prévue pour un arc 2020, mais comme de nombreux spectacles, la pandémie a fait échouer la production.

« Alors que la série a évolué et est devenue plus ambitieuse en termes de production, j’ai déterminé que je ne serais pas en mesure de livrer des épisodes avant 2020, ce qui serait difficile pour [Fox]”, a déclaré Seth MacFarlane lorsque le retard a été annoncé.

“Nous avons donc commencé à discuter de la meilleure façon de soutenir la troisième saison d’une manière qui fonctionne pour la série”, en l’offrant à Hulu.

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous y travaillons. Nous travaillons très dur », a déclaré MacFarlane lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec l’actrice Jessica Szohr l’année dernière.

«Nous avons été touchés par cela [pandemic delay] comme tout le monde, mais nous y travaillons.

Szohr a déclaré qu’au moment où la pandémie a arrêté la production, “Nous pouvions, genre, traverser le milieu de la saison, les scripts claquaient, pédale d’accélérateur, puis c’était comme” Halte! “”

“Nous reviendrons bientôt, les amis”, s’est exclamé McFarlane aux fans inquiets pour la série.

« Il y a eu beaucoup de spéculations en ligne : la série reviendra-t-elle ? il ajouta.

“Le spectacle est toujours une grande priorité pour moi et pour le casting et tout le monde. Nous avons une saison à terminer et nous allons la terminer. »

“Pour un spectacle avec beaucoup de maquillage prothétique qui nécessite un contact étroit, beaucoup d’artistes de fond… c’est un gros travail, et vous voulez vous assurer de le faire d’une manière qui protège tout le monde”, a expliqué McFarlane.

Que pensez-vous de la date de la première ?

Découvrez le teaser ci-dessous.

