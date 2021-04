Date de lancement de l’Asus Zenfone 8 confirmée

Dans une invitation physique, Asus a confirmé la date de lancement de l’Asus Zenfone 8. L’invitation indique également très clairement que la variante «mini» supposée est réelle – même si elle semble être plus grande que ce que beaucoup auraient espéré. le 12 mai 2021 à 13 h 00 HE.

Les rumeurs circulent depuis des mois maintenant qu’Asus prévoit de lancer une variante plus petite de sa prochaine série de smartphones. Maintenant, dans une invitation physique envoyée à Phone Arena, nous pouvons totalement confirmer que c’est le cas.

De plus, l’invitation confirme la date de lancement de l’Asus Zenfone 8: le 12 mai 2021 à 13h00 HE.

L’invitation précise le nom de la série de téléphones, avec la marque Zenfone 8 en évidence. L’emballage comprend également une découpe en plastique en forme de téléphone qui pourrait très bien être les dimensions exactes de la supposée variante «mini». Phone Arena rapporte que la taille de la découpe est de 148 x 69 mm.

Cela ferait du téléphone à peu près la taille de l’iPhone 12 vanille, pas de l’iPhone 12 Mini. Pourtant, l’iPhone 12 est assez petit par rapport à la plupart des téléphones Android. Le Samsung Galaxy S21, par exemple, mesure 151 x 71 mm, cette variante Asus Zenfone 8 devrait donc être légèrement plus petite.

Invitation Asus Zenfone 8

Maintenant, il est possible que ce qui est évoqué ici soit en fait le Zenfone 8 vanille et qu’il y ait une variante distincte plus petite. Cependant, il semblerait étrange pour Asus de vanter la nature compacte de ce téléphone s’il y en avait un encore plus compact en préparation. En tant que tel, nous postulons que cette découpe représente les dimensions de la variante «mini» dont nous avons entendu des rumeurs.

Quoi qu’il en soit, nous découvrirons le 12 mai ce qui nous attend vraiment. Restez à l’écoute!