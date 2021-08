Date de lancement de l’ordinateur portable Realme Book, spécifications, prix en Inde | TechRadar

in

L’expansion de Realme dans de nouvelles catégories de produits est l’une des plus audacieuses que nous ayons vues dans les technologies grand public ces dernières années. Dans les semaines à venir, il entrera dans un autre segment chaud qui s’est considérablement développé au cours des dernières années : les ordinateurs portables.

Appelé simplement Realme Book, ce sera le premier ordinateur portable de la marque au monde. En fait, ce sera le premier ordinateur de tout le groupe BBK (Oppo, OnePlus, Vivo, iQoo, etc.). Il devrait avoir des prix de milieu de gamme, car il s’agit d’un segment qui n’a pas beaucoup d’options concurrentielles, même lorsque la demande est élevée.

Les informations officielles sur la date de lancement et les spécifications sont actuellement rares, mais le barrage de teasers et de fuites suggère que le dévoilement n’est pas trop loin maintenant. De plus, d’autres révélations récentes indiquent qu’il s’agira d’une offre assez unique avec des fonctionnalités nouvelles pour ce segment.

Voici tout ce que nous savons sur l’ordinateur portable Realme Book en Inde.

Qu’est-ce que c’est? Le premier ordinateur portable de RealmeQuand est-il sorti ? Septembre 2021Combien ça coûtera? Environ Rs 40 000 (prévu)

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B #realme nouvelle catégorie de produits a un message pour vous ! Pouvez-vous le décoder et deviner le nom du produit qui correspondra à votre #TechLife ? pic.twitter.com/PhPcvn06689 juin 2021

Cela fait quelques semaines que l’existence de l’ordinateur portable a été confirmée, suivie de quelques teasers qui ont également révélé la conception – des étapes qui ne sont généralement effectuées qu’à proximité du lancement. Considérant cela, nous nous attendons à ce que le Realme Book soit lancé plus tard ce mois-ci ou en septembre

Ce calendrier correspond également au lancement de la série RedmiBook 15 et des prochains ordinateurs portables haut de gamme de Xiaomi, et Realme ne voudrait pas les laisser prendre une grande longueur d’avance. Realme a quelques autres lancements en août, où nous espérons en savoir plus sur le Realme Book.

En ce qui concerne les prix, les rapports indiquent un prix d’environ Rs 40 000, ce qui est un segment très populaire de nos jours, tiré par l’apprentissage en ligne, le travail à distance et les utilisateurs de bureau. Realme a été très compétitif avec les prix de ses autres produits, et le segment des ordinateurs portables a un besoin urgent de nouvelles jambes, il y a donc une grande opportunité ici.

Spécifications et fonctionnalités de Realme Book

(Crédit image: Realme)

À bien des égards, l’ordinateur portable Realme Book visera à apporter des fonctionnalités haut de gamme à un prix inférieur. Cela commence par le design, qui est parmi les plus élégants que nous ayons vus sur un ordinateur portable, en particulier dans ce segment. Cela peut sembler inspiré par les MacBooks, mais ce n’est pas vraiment une mauvaise chose.

Sur la base des quelques images et fuites de conception que nous avons vues, l’ordinateur portable aura un corps métallique mince avec un clavier et un trackpad spacieux. Bien que ce ne soit pas tout à fait clair, il semble qu’il y aura deux ports USB Type-C sur le côté gauche, avec un USB pleine taille et une prise audio 3,5 mm sur la droite. C’est une sélection de ports assez maigre pour une machine de sa catégorie, ce qui pourrait obliger les utilisateurs à recourir à des dongles pour leur travail régulier. Cependant, l’absence d’un connecteur d’alimentation CC suggère que le Realme Book prendra en charge la charge de type C.

En parlant de charge, nous nous attendons à ce que Realme apporte également sa charge rapide Super Dart aux ordinateurs portables. Plus intéressant encore, un développement récent a confirmé que Realme travaille sur une nouvelle technologie de charge magnétique sans fil qui peut se fixer au bas d’un ordinateur portable et charger à grande vitesse. On ne sait pas s’il fera une apparition sur le Realme Book, mais s’il le fait, ce sera l’un des premiers ordinateurs à prendre en charge la recharge sans fil.

Il a également été confirmé que le Realme Book aura un grand écran 3:2, ce qui est également une caractéristique rare des ordinateurs portables moins chers. Bien qu’il ne soit toujours pas conventionnel, il est bien meilleur pour les tâches de type productivité telles que les documents ou les feuilles, mais pire pour les jeux ou regarder des films.

D’après les images officielles, nous pouvons également voir qu’il dispose d’un gros bouton d’alimentation qui est susceptible de servir de scanner d’empreintes digitales, d’une webcam intégrée au-dessus de l’écran, de haut-parleurs orientés vers le bas et de lunettes très minces sur trois côtés. Nous nous attendons à ce que l’écran s’étende sur 13,3 pouces.

Malheureusement, il y a très peu d’informations sur le chipset Realme Book. Mais en regardant les prix et le positionnement, notre argent serait sur les processeurs Intel i3 et i5 de 11e génération – peut-être avec la certification Intel Evo et les graphiques Iris également.

Ce que nous voulons voir sur le Realme Book

(Crédit image: Realme) Longue durée de vie de la batterie

Étant donné que nous savons que l’ordinateur portable sera assez mince et prendra également en charge une charge rapide, nous espérons qu’ils ne se feront pas au prix d’une batterie plus grosse ou d’un chipset plus puissant. Nous ne savons pas si la base sera en métal ou si des batteries amovibles auraient également pu être une possibilité.

Grands ports

Alors que de nombreux ordinateurs portables haut de gamme sont passés à moins de ports pour des conceptions plus élégantes, les ordinateurs portables économiques ont généralement tendance à offrir plus de ports et d’options de connectivité. Bien que cela semble peu probable, nous voudrions voir plus de ports que ce que nous pouvons actuellement voir sur les images.

Des prix compétitifs

De nombreuses marques se sont concentrées sur ce segment économique des ordinateurs portables, ce qui signifie que Realme sera confronté à une forte concurrence de la part d’acteurs établis. Une façon de les prendre en charge serait de meilleurs prix – l’espace portable a un besoin urgent de perturbations.