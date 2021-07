Date de lancement et pays du OnePlus Nord 2 dévoilés

in

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

Le PDG de OnePlus vient de révéler les détails du lancement du OnePlus Nord 2. La société lancera le téléphone le 22 juillet pour l’Inde et l’Europe. OnePlus a précédemment confirmé que le téléphone fonctionnerait sur le chipset MediaTek Dimensity 1200.

Au cours des derniers mois, nous avons vu quelques appareils OnePlus Nord. Tout d’abord, nous avons vu le OnePlus Nord CE (qui signifie « Core Edition »). Ensuite, nous avons vu le OnePlus Nord N200, qui est désormais l’un des téléphones compatibles 5G les moins chers aux États-Unis.

OnePlus lancera le Nord 2 le 22 juillet 2021. Le téléphone atterrira ensuite en Europe et en Inde. Bien que OnePlus ne l’ait pas carrément confirmé, cette annonce signifie qu’il y a fort à parier que le Nord 2 ne viendra pas aux États-Unis, comme nous l’avons vu avec le Nord original.

Auparavant, la société avait confirmé que le Nord 2 serait équipé du chipset MediaTek Dimensity 1200. Il s’agit de la puce phare de MediaTek et la rendra probablement plus puissante que le Nord d’origine. Cependant, MediaTek n’a pas la même réputation de qualité et de mises à jour que Qualcomm, il reste donc à voir comment les fans vont s’y prendre.

D’autres spécifications rumeurs pour le téléphone, cependant, ne sont pas un changement aussi important. Nous attendons un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces, un lecteur d’empreintes digitales intégré et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il pourrait également y avoir une batterie légèrement plus grosse et une configuration de caméra différente.

Restez à l’écoute car OnePlus diffusera probablement des informations sur le OnePlus Nord 2 tous les deux jours jusqu’au lancement du 22 juillet.