Date de l’e-mail de confirmation du test du réseau Elden Ring et téléchargement de la bêta fermée

La date à laquelle vous devriez recevoir votre e-mail et votre code de confirmation de test du réseau Elden Ring est presque arrivée et cela vous permettra de télécharger la version bêta fermée.

C’est l’un des jeux les plus attendus pour début 2022 et FromSoftware partage maintenant beaucoup plus d’informations. Si vous essayez de vous inscrire à la démo et que vous avez la chance d’y participer, vous pourrez jouer dans l’une des cinq classes.

Nous n’avons pas trop de temps à attendre pour la sortie complète car elle est actuellement fixée à février, mais les chanceux sauront bientôt s’ils peuvent jouer ce week-end.

Anneau ancien | Bande-annonce de précommande

BridTV

6408

Anneau ancien | Bande-annonce de précommande

893933

893933

centre

13872

Quand recevez-vous l’e-mail de confirmation du test du réseau Elden Ring ?

La date à laquelle vous pouvez recevoir votre e-mail de confirmation de test du réseau Elden Ring est le 9 novembre.

Le site Web de FromSoftware indique que les codes commenceront à être envoyés à la date ci-dessus. Cependant, cela ne précise pas si toutes les clés seront envoyées le 9 novembre ou si d’autres seront livrées entre le 10 et le 12 novembre.

Le code sera envoyé à l’e-mail avec lequel vous avez postulé pour la bêta fermée. Tout le monde n’aura pas accès à la démo car elle est très limitée et exclusive, mais assurez-vous de vérifier votre boîte de réception ainsi que vos spams/courriers indésirables.

Comment s’inscrire à la bêta fermée

Vous ne pouvez plus vous inscrire à la bêta fermée car la date limite de candidature était le 1er novembre.

Bien que ce soit décevant pour ceux qui ont raté la date limite, la bonne nouvelle est que vous n’avez que jusqu’au 22 février pour la sortie complète. Il était initialement prévu pour le 21 janvier, donc le retard n’est – heureusement – rien de trop important.

La seule mauvaise nouvelle est qu’il sort au cours d’un mois très chargé qui comprend Horizon Forbidden West, le nouveau Saints Row, Destiny 2 The Witch Queen, Dying Light 2 et Sifu.

Comment télécharger le test de réseau Elden Ring

Vous ne pourrez télécharger la bêta fermée du test du réseau Elden Ring que si vous avez reçu un e-mail de confirmation.

À condition d’avoir la lettre et le code, tout ce que vous aurez à faire est d’échanger la clé sur le PSN ou le magasin Microsoft. La démo limitée sera jouable sur PS4, PS5, Xbox One et Series X.

Voici les dates du test réseau :

Vendredi 12 novembre, 20h00 – 23h00 (JST) Samedi 13 novembre, 12h00 – 15h00 (JST) Dimanche 14 novembre, 4h00-7h00 (JST) Dimanche 14 novembre , 20h00 – 23h00 (JST) Lundi 15 novembre, 12h00 – 15h00 (JST)

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de DBD Chapter 22 PTB et comment jouer en tant que nouveau tueur