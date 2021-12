Date de l’événement DBD Christmas Winter 2021, pulls et skins moches

La date de sortie de l’événement Dead By Daylight Christmas Winter 2021 a été confirmée et les pulls laids DBD et des peaux de pyjama ont fuité.

Dead By Daylight est l’un des plus grands jeux en ce moment et sa base de joueurs devrait encore s’élargir grâce à son adhésion gratuite à la boutique Epic Games. C’est maintenant le moment idéal pour rejoindre la communauté car le chapitre 22 vient de sortir et 2021 a été la meilleure année du jeu à ce jour grâce à l’arrivée des icônes Pinhead et Resident Evil.

Nous espérons que 2022 sera tout aussi bonne sinon meilleure, mais – avant cela – nous pourrons profiter de la fête hivernale annuelle.

Morts à la lumière du jour | Bande-annonce officielle de Portrait d’un meurtre

BridTV

6961

Morts à la lumière du jour | Bande-annonce officielle de Portrait d’un meurtre

https://i.ytimg.com/vi/kDLjkT46YdQ/hqdefault.jpg

911456

911456

centre

13872

Date de sortie de l’événement de Noël Dead By Daylight 2021

La date de sortie de l’événement Dead By Daylight Christmas Winter 2021 est le 9 décembre.

behavior Interactive l’a confirmé sur le site Web de DBD. C’est la saison des dons et cela s’accompagne d’un calendrier de l’Avent quotidien rempli de prix en devises dans le jeu simplement pour se connecter.

Quant à l’événement Bone Chill Christmas, les développeurs disent qu’il comprendra « des surprises en jeu inédites à découvrir ». Il est également livré avec des produits cosmétiques festifs qui ont été divulgués.

Comment obtenir des pulls laids DBD 2021

Vous pourrez vous procurer les pulls laids Dead By Daylight lors de l’événement de Noël 2021.

La plupart des pulls festifs seront déverrouillables pendant l’événement, mais deux d’entre eux devront être achetés. DBD Leaks a partagé les pulls moches à arriver pour les personnages suivants :

Jill Valentine Leon Kennedy Mikaela Reid Jonah Vasquez Yun-Jin Lee

Malheureusement, ce sont les cavaliers pour Leon et Jill qui ne seront disponibles que via la boutique en jeu.

Peaux d’événement Dead By Daylight Christmas Winter

De nombreux skins DBD ont été divulgués pour le prochain événement de Noël hiver, y compris des pyjamas.

Ce pyjama fera partie d’une collection nommée Cozy Break et est destiné à Felix Richter, Yun-Jin Lee, Feng Min et Mikaela Reid. Vous trouverez ci-dessous une liste d’autres skins, produits cosmétiques et récompenses qui ont été divulgués :

The Wraith – Spine Candy The Hag – Garland Talon Yun-Jin Lee – The Loneliest Time Mikaela Reid – Jolly Holiday Dette Jonah Vasquez – Code Cracker The Artist – Frosty Eyes The Trickster – Frosty Eyes Gift Hatch (Charme) Christmas Inferno (Charme) Cocoa Goutte (Charme)

Tout cela est une gracieuseté de DBD Leaks sur Twitter où vous pouvez trouver des rendus du contenu découvert.

DBD : Codes actifs en décembre 2021

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie du magasin DBD Epic Games et le prix gratuit expliqués