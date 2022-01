Date de l’événement du Nouvel An lunaire DBD 2022 et fuites pour l’année du tigre

Des fuites de l’événement lunaire Dead By Daylight 2022 ont commencé à émerger et nous connaissons également peut-être la date de début de la célébration du Nouvel An DBD.

Les fans de Dead by Daylight ont beaucoup à anticiper pour le premier trimestre de cette année. Bien que nous n’ayons pas de nouveau tueur ou survivant avec la sortie du chapitre 22.5, nous aurons de nouveaux ajouts lorsque le crossover Ringu DLC arrivera en mars.

Tout le monde attend avec impatience la collaboration J-horror, mais – avant cela – nous pourrons fêter le début de l’année du tigre.

Quand est l’événement lunaire Dead By Daylight 2022?

La date de sortie et de début de l’événement du Nouvel An lunaire DBD 2022 devrait se situer entre le 1er et le 10 février.

Cela n’est pas confirmé par le comportement des développeurs de Dead By Daylight Interactive, mais le 1er février est la date officielle du début de l’année du tigre en Chine. De plus, c’est aussi un mardi et c’est à ce moment-là que les événements dans le jeu et les nouveaux chapitres commencent généralement.

Il n’est pas garanti que cela commence le 1er février, car l’année 2011 du Buffle a commencé le 11 février dans le jeu et le 12 février en Chine. Les fuites suggèrent également que l’événement pourrait commencer plus près du 10 février, car c’est à ce moment-là que de nouveaux skins arrivent.

Fuites de l’événement lunaire DBD 2022

Des fuites pour l’événement du Nouvel An lunaire Dead By Daylight 2022 indiquent que les offres d’enveloppes rouges apparaîtront sur les cartes.

Les joueurs pourront révéler ou ouvrir ces enveloppes, et ils seront censés fournir des produits cosmétiques. De plus, des pétards chinois et une boîte à outils seront également disponibles via Bloodweb et des coffres.

DBD Leaks indique également qu’il y aura un nouvel écran de chargement que les joueurs apprécieront. Bien que rien ne soit mentionné, nous supposons qu’il y aura également des générateurs et des crochets thématiques comme en 2021.

Bien que les produits cosmétiques n’aient pas été révélés au moment de la rédaction, il est possible que nous sachions qui obtiendra des tenues à thème.

Peaux

Aucun skin n’a été divulgué pour la célébration chinoise, mais il est possible qu’il inclue des produits cosmétiques à thème approprié pour les éléments suivants :

Kate Denson Dwight Fairfield Huntress (Ultra Rare/Légendaire) Trickster (Ultra Rare/Légendaire) David King

DBD Leaks n’a pas dit que ceux-ci faisaient partie de l’événement lunaire, mais le leaker souvent fiable dit que les personnages répertoriés auront tous de nouveaux skins disponibles à partir du 10 février. Si similaire à la célébration de l’année dernière, nous devrions également recevoir 50 000 points de sang par jour simplement en nous connectant.

Rien de tout cela n’a été confirmé par le comportement Interactive et nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus.

