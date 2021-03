Date de l’examen du BSEH Haryana Board 2021: Class 10, Class 12 Board Exam Dates, Schedule Here

Selon le calendrier annoncé par le conseil d’État, les étudiants disposeraient d’environ 10 à 12 jours de temps pour l’auto-apprentissage avant de passer leurs examens après la fin de leurs examens pratiques. (Image représentative)

BSEH Haryana Board Exam Date 2021: Mettre fin à l’incertitude pour les élèves des classes 10 et 12, le Board of School Education, Haryana (BSEH) a annoncé le calendrier des examens annuels du conseil. Alors même que le nombre de cas de coronavirus augmente à travers le pays, le BSEH a décidé de procéder à l’examen à partir du mois d’avril uniquement. Selon le calendrier annoncé par le conseil d’État, les examens du conseil pour les étudiants de la classe XII commenceront à partir du 20 avril. .

Alors que la pandémie de coronavirus a éliminé presque toute la session pour les étudiants, le conseil a décidé de poser jusqu’à 50% des questions dans les articles en mode objectif. Auparavant, le conseil avait également réduit de 30% le programme des étudiants qui se présentaient aux examens cette année. Le conseil, en plus d’annoncer le calendrier final des examens du conseil, a également publié les dates des examens pratiques pour les étudiants des classes Xe et XIIe.

Conformément à l’annonce, les écoles ont été chargées de conclure les examens pratiques pour les étudiants entre le 5 avril et le 10 avril afin que les étudiants ne soient pas surchargés par les examens pratiques au moment de leurs examens finaux du conseil. Selon le calendrier annoncé par le conseil d’État, les étudiants disposeraient d’environ 10 à 12 jours de temps pour l’auto-apprentissage avant de passer leurs examens après la fin de leurs examens pratiques.

Dans les examens du conseil, les étudiants devront obtenir au moins 33 pour cent des notes pour réussir les examens. À la suite du nombre croissant de cas de coronavirus à travers le pays, le conseil a également émis des instructions détaillées aux écoles pour la conduite des examens dans un environnement sûr et désinfecté. Les étudiants devront obligatoirement porter leurs masques faciaux couvrant leur bouche et leur nez tout en essayant le papier au centre d’examen.

