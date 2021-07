Date de l’examen GUJCET 2021 annoncée aujourd’hui ; vérifiez les dates, les horaires, les détails de la carte d’admission et le modèle d’examen ici

Date de l’examen GUJCET 2021 annoncée aujourd’hui (Photo: IE)

Le test d’entrée commun du Gujarat La date de l’examen (GUJCET) a été officiellement annoncée aujourd’hui, le 15 juillet 2021. Selon les médias, l’examen GUJCET 2021 devrait avoir lieu le 6 août 2021 et se tiendra de 10 h à 16 h le vendredi (août , 6). Le Conseil de l’enseignement secondaire et supérieur du Gujarat (GSHSEB) organise l’examen (GUJCET) pour présélectionner les candidats potentiels à l’admission aux programmes menant à un diplôme en ingénierie et en pharmacie dans les collèges du Gujarat. Ceux qui se présentent à cet examen peuvent consulter l’avis officiel sur gseb.org.

GUJCET 2021 : modèle d’examen, durée, etc.

L’examen (GUJCET) sera l’un des très rares examens organisés hors ligne dans l’État du Gujarat. Il sera mené par GSHSEB et sera basé sur un stylo et du papier. Le modèle de papier sera basé sur des objectifs avec des questions à choix multiples (QCM) et comprendra 120 questions.

Non seulement basé sur QCM, vous serez libre de passer des examens dans l’une des trois langues – anglais, gujarati, hindi.

La durée de l’épreuve de Physique et Chimie serait de 120 minutes alors que pour l’épreuve de Mathématiques, elle serait de 60 minutes.

Note négative à l’examen GUJCET 2021

Il y aura 40 questions chacune pour les mathématiques, la physique et la chimie. Alors que les candidats recevront un point pour chaque bonne réponse, vous pouvez également perdre 0,25 point pour la mauvaise.

Directives d’examen GUJCET 2021, carte d’admission et autres documents importants

Les candidats doivent arriver dans la salle d’examen au moins 30 minutes avant le début de l’examen. Tous les protocoles de sécurité liés au COVID doivent également être suivis par les candidats dans la salle d’examen – masques, désinfectants et distanciation sociale. Les candidats ne doivent pas oublier de se munir d’une carte d’admission pour entrer dans la salle d’examen.

Les candidats qualifiés devront participer davantage au processus de conseil pour leur admission aux collèges d’ingénieurs et de pharmacie. L’admission sera entièrement basée sur la performance / le score GUJCET du candidat et d’autres détails liés à la qualification du candidat.

Les étudiants qui postulent à l’examen GUJCET devront disposer de certains documents liés au diplôme d’études. De plus, des feuilles de notes de classe 10 et de classe 12, des images numérisées de photographies de format passeport et des signatures dans des formats spécifiés et une preuve d’identité avec photo seront requises pour l’examen.

