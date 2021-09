Date de préchargement de Diablo 2 Resurrected, taille de téléchargement et bonus de précommande

in

Le lancement de Diablo 2 Resurrected est presque là et sa date de préchargement et sa taille de téléchargement ont été révélées.

Les fans ont pu profiter d’une version bêta en août, mais – dans quelques jours seulement – ​​ils pourront revivre complètement l’un des plus grands jeux vidéo hack-and-slash de tous les temps. Les cinématiques ont été entièrement refaites, il y a des graphismes 3D à regarder, et vous pourrez basculer entre les nouvelles et les anciennes versions si vous souhaitez faire l’expérience d’une ultra nostalgie.

Il sera disponible sur toutes les principales plates-formes, y compris Nintendo Switch, et vous voudrez le pré-installer pour jouer le plus tôt possible.

Quand pouvez-vous précharger Diablo 2 Resurrected ?

Vous pouvez précharger Diablo 2 Resurrected en pré-commandant sur PS4, PS5, Xbox One ou Series X.

Cela vient du compte Twitter officiel du jeu qui a signalé que les fans sur console pouvaient télécharger le jeu dès le 17 septembre. Il a également indiqué que les joueurs sur PC pourraient précharger «la semaine prochaine», de sorte que ceux sur ordinateur devraient pouvoir pré-installer sur battle.net avant le 23 septembre.

Taille du fichier Diablo 2 Ressuscité

La taille du fichier et du téléchargement pour Diablo 2 Resurrected est d’environ 30 Go selon la configuration requise.

Cependant, PlayStation Game Size rapporte sur Twitter qu’il s’agit de 38,141 Go sans correctif du premier jour. Quant à la Nintendo Switch, l’eShop indique qu’elle ne fait que 7,7 Go.

Bien que vous souhaitiez acheter le jeu maintenant pour télécharger et jouer au deuxième de son lancement, vous devez d’abord vous assurer de connaître tous ses bonus de précommande et d’édition.

Bonus de précommande

En pré-commandant n’importe quelle édition du jeu, vous obtiendrez la transmogrification Heritage of Arreat. Cela vient avec la transmogrification Barbare pour Diablo 3.

L’édition Standard de Blizzard coûte 34,99 £, tandis que la Prime Evil Collection coûte 49,99 £ et comprend les éléments suivants :

Diablo III: Eternal Collection Diablo III: Hatred’s Grap Wings Diablo III: Mephisto Pet

