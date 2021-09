Date de préchargement de NBA 2K22, taille de téléchargement et bonus de précommande

in

Le lancement de NBA 2K22 est presque là et sa date de préchargement et sa taille de téléchargement ont été révélées.

Il n’y a pas de démo pour l’épisode de cette année, ce qui est décevant pour tous ceux qui espéraient jouer avant de s’engager dans un achat. Bien que l’absence de prélude soit regrettable, 2K Games a assuré aux fans qu’il y avait des améliorations significatives du gameplay ainsi que des fonctionnalités décevantes de l’année dernière telles que la ville et la WNBA.

Les fans doivent connaître les différences entre les générations de consoles et les packs avant d’acheter, mais – si vous êtes déjà engagé – vous pouvez vous préparer à frapper le terrain bientôt.

Quand pouvez-vous précharger NBA 2K22 ?

Vous pouvez précharger et télécharger NBA 2K22 pour PS4 ou PS5 le 8 septembre.

Le major Nelson a rapporté en juillet que le jeu était disponible en pré-téléchargement sur Xbox, tandis que rien n’a été confirmé pour PC et Steam. Pour télécharger le jeu avant le 10 septembre, vous devrez précommander l’une de ses trois éditions.

Bonus et prix de précommande

Vous trouverez ci-dessous les prix et les bonus de précommande pour chaque version du jeu :

Standard – 59,99 £ pour PS4/Xbox One, 64,99 £ pour PS5/Xbox Series X :

5K VC + 5K points MyTEAM 10 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Gatorade Boosts Luka Doncic MyPLAYER Jersey Luka Doncic Free Agent Card

Offre groupée intergénérationnelle – 74,99 £ :

Contenu de précommande NBA 2K22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S + Contenu bonus : 10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Shoe Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach Pack MyTEAM 4 T-shirts MyPLAYER

Édition 75e anniversaire – 84,99 £ :

Contenu de précommande NBA 2K22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S + Contenu bonus : 100 000 VC 10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Chaussures Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach Carte MyTEAM Pack 4 T-shirts MyPLAYER

Taille du fichier NBA 2K22

La taille du fichier et du téléchargement pour NBA 2K22 sur PlayStation est de 93 Go sans patch du premier jour.

Cela vient de PlayStation Game Size sur Twitter, qui est généralement réputé pour ses publications. Bien que vous puissiez installer le jeu avant son lancement, vous ne pourrez pas jouer avant les 9/10 septembre selon votre fuseau horaire.

