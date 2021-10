Date de préchargement du jeu Guardians of the Galaxy et taille du fichier

Le jeu Guardians of the Galaxy de Square Enix approche à grands pas et ils ont révélé la date de préchargement ainsi que sa taille de téléchargement et de fichier.

Bien que Marvel’s Avengers soit incroyablement décevant, les fans devraient toujours être optimistes quant au GotG. Il est développé par le talentueux Eidos Montréal, il n’a pas de microtransactions et c’est une expérience entièrement solo mettant l’accent sur l’histoire.

Alors que les impressions finales ne sont pas encore sorties, les fans inconditionnels du MCU et des bandes dessinées pourront bientôt télécharger le jeu à l’avance.

Quand pouvez-vous précharger le jeu Les Gardiens de la Galaxie ?

Vous pouvez précharger et télécharger le jeu vidéo Guardians of the Galaxy le 24 octobre pour PS4 et PS5.

Il est déjà disponible en téléchargement sur Xbox, tandis que le compte Twitter officiel indique qu’ils l’examinent pour Steam. Si la possibilité de pré-télécharger devient disponible sur Steam, ce sera probablement le 24 ou le 25 octobre.

Taille du fichier

La taille du fichier et du téléchargement du jeu Guardians of the Galaxy est de 41,243 Go sur PlayStation sans patch du premier jour.

Ce sera probablement à peu près le même ou légèrement plus petit/plus grand sur Xbox, tandis que les développeurs ont confirmé qu’il ne s’agit pas de 150 Go sur PC. Au lieu de cela, vous aurez besoin de 80 Go d’espace libre si vous choisissez de jouer via Steam.

Xbox – c’est déjà actif

PlayStation – 48 heures avant le lancement du jeu dans votre pays

Steam – nous l’examinons ! – Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 21 octobre 2021

Bonus de précommande du jeu Guardians of the Galaxy

Les bonus de précommande pour l’édition Standard (59,99 £) ou Deluxe (69,99 £) sont les suivants :

Team-Lord (Star-Lord) Black Vortex (Gamora) Thanos Imperative (Drax) The Stinger (Rocket) Empaler (Groot)

Si vous choisissez d’acheter l’édition Deluxe, vous obtiendrez également la bande originale du jeu ainsi qu’un mini-livre d’art. Les propriétaires de luxe débloqueront également trois tenues Star-Lord plus tôt, mais celles-ci seront toujours déverrouillables avec la version standard.

