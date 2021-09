Date de préchargement du Nouveau Monde, bonus de précommande et configuration requise

in

Amazon Games a annoncé la date et l’heure de préchargement de New World ainsi que la configuration système requise et les bonus de précommande.

Bien que la plupart des titres en développement de l’éditeur aient été annulés, ce MMORPG fantastique est l’un des jeux les plus attendus de l’année. Les fans ont déjà pu participer à des bêtas auparavant, et tout le monde semble avoir pleinement apprécié ses riches paysages et ses combats en monde ouvert.

Il ne sera pas lancé avant le 28 septembre, mais vous pourrez le télécharger à l’avance pour commencer à jouer dès sa sortie.

Nouveau monde : Bande-annonce de votre destin

À quelle heure pouvez-vous précharger New World ?

La date et l’heure de sortie pour lesquelles vous pouvez précharger New World sur Steam sont 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 BST le 27 septembre.

Toutes les heures et les jours ci-dessus sont une gracieuseté du compte Twitter officiel du jeu. Vous devez pré-commander le jeu à télécharger et vous devrez suivre les étapes ci-dessous pour pré-installer sur Steam si vous avez acheté sur Amazon :

Ouvrez Steam et connectez-vous Sélectionnez des jeux Cliquez sur Activer un produit sur Steam Insérez le code que vous avez reçu d’Amazon Find New World dans votre bibliothèque Steam

Configuration requise

Vous trouverez ci-dessous la configuration système minimale et recommandée via la FAQ officielle du jeu :

Le minimum:

CPU – Intel® Core™ i5-2400K, processeur AMD avec 4 cœurs physiques @ 3Ghz

GPU – NVIDIA® GTX 670 2 Go, AMD Radeon™ R9 280

Mem – 8 Go de RAM

Disque – 7200 disques durs

Système d’exploitation – Windows® 10 64 bits, DirectX 12

Espace de rangement – 50 Go d’espace disponible

Conseillé:

CPU – Intel® Core™ i7-2600K, AMD Ryzen™ 5 1400

GPU – NVIDIA® GTX 970, AMD Radeon™ R9 390X

Mem – 16 Go de RAM

Disque – SSD

Système d’exploitation – Windows®10 64 bits, DirectX 12

Espace de rangement – 50 Go d’espace disponible

Bonus de précommande Nouveau Monde

L’édition New World Standard coûte 34,99 £ et ses bonus de précommande sont les suivants :

Amulette d’Isabella (obtenez une constitution supplémentaire pour résister aux attaques et infligez des dégâts supplémentaires) Emote de coup de poing du titre Expedition One. Haches, mousquets et armures de la guilde

Pendant ce temps, il existe également une édition Deluxe qui coûte 43,99 £. Cela vient avec les mêmes bonus de précommande plus les exclusivités ci-dessous :

Woodsman armor skin Woodsman hachette skin Mastiff house pet Rock/Paper/Scissors emote set New World livre d’art numérique

