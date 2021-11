Date de première de ‘MacGruber’, teaser révélé par Peacock

La prochaine série MacGruber a enfin une date de première Peacock, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce qui fera rire les fans. Dans la bande-annonce, nous avons droit à une fausse interview hilarante et verbalement explicite avec le personnage étrange de Will Forte, MacGruber, un ancien militaire qui s’est retrouvé en prison après les événements de son film titulaire de 2010, MacGruber. Le film était basé sur une série de sketchs parodiques de MacGyver de Saturday Night Live, dans lesquels Forte a joué pendant son mandat en tant que membre de la distribution de l’émission comique de la dernière nuit.

Dans la nouvelle série, MacGruber est libéré de prison et se donne pour mission de vaincre un nouveau méchant menaçant, le brigadier commandant Enos Queeth, joué par Billy Zane. À côté de la mésaventure de MacGruber se trouvent deux de ses vieux amis : Vicki St. Elmo, jouée par Kristen Wiig, et Dixon Piper, joué par Ryan Phillippe. Les autres co-stars cette fois-ci incluent Sam Elliott, Laurence Fishburne, Joseph Lee Anderson et Timothy V. Murphy. La série devrait débuter le jeudi 16 décembre sur Peacock.

« Après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie, le héros ultime et uber patriote américain MacGruber est enfin libéré. ​​Sa mission : éliminer un mystérieux méchant de son passé : le brigadier commandant Enos Queeth », lit-on dans un synopsis officiel de la série précédemment partagé par Ligne TV. « Avec le monde entier dans la ligne de mire, MacGruber doit courir contre la montre pour vaincre les forces du mal – seulement pour découvrir que le mal… peut se cacher à l’intérieur. »

Jorma Taccone, le membre de Lonely Island qui a co-créé MacGruber et réalisé le film, sera réalisateur et producteur exécutif de la nouvelle émission. Dans une conversation précédente avec Vanity Fair, Taccone a parlé franchement du film MacGruber, en disant : « Ce n’est pas un film parfait, mais je pense qu’il essaie de faire plusieurs choses à la fois. Et avec un film comme ça, c’est peut-être un peu plus compliqué pour un public plus large de savoir de quoi il s’agit dès le départ. »

« Je pense que cela avait aussi le poids d’être un film SNL, les gens décidant qu’ils savaient ce que c’était avant de savoir ce que c’était », a-t-il poursuivi. « C’est le genre de choses qu’un réalisateur se dit quand son film ne s’ouvre pas bien. » Taccone a plus tard plaisanté : « C’est tellement drôle pour moi. MacGruber, le pitch le plus stupide du monde, était composé de 10 sketchs sur SNL, une publicité pour le Super Bowl, un film, puis une série télévisée. »