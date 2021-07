Date de réapprovisionnement de la PS5: le stock de Best Buy PS5 reste insaisissable après une forte baisse de Target

Confiance et crédibilité

(Crédit image: Matt Swider / Instagram)

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 61 100 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

La date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 vous sera envoyée par notre service 24/7 Suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider – si vous suivez le compte Twitter de Matt et activez les notifications – mais ce n’est peut-être pas aujourd’hui, le 30 juillet. Matt surveille de près une douzaine de magasins aux États-Unis, dont Best Buy, et il a tweeté à propos du grand réapprovisionnement de Target PS5 ce matin, alors que la console Sony n’était en stock que 13 minutes dans tout le pays. Quand Best Buy PS5 sera-t-il réapprovisionné ? Eh bien, le magasin d’électronique avait à la fois le disque PS5 à 499 $ et le PS5 numérique à 399 $ à vendre vendredi de la semaine dernière, et l’heure de réapprovisionnement était de 11 h 38 HAE pour les deux consoles PS5. Nous avons maintenant bien dépassé cette heure et la dernière heure de réapprovisionnement est 18h05 HAE, 15h30 HAE étant son choix le plus populaire. C’est pourquoi nous devons effectuer un suivi 24h/24 et 7j/7 dans tous les magasins aux États-Unis, même si Best Buy stocke la PlayStation 5 au début de la semaine prochaine.

► Quand? Où? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour les alertes de réapprovisionnement de Best Buy PS5. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de réapprovisionnement.

► Attention : n’achetez pas auprès d’autres utilisateurs de Twitter. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

► Pourquoi faire confiance à TechRadar ? Nous ne vous indiquons pas un tas de liens de détaillants américains, qui sont toujours des impasses. D’autres le font – pas nous. Matt Swider vous enverra une notification push lorsqu’il y aura stock réel de la PS5 grâce à ses efforts de suivi 24h/24 et 7j/7.

Les directions: Cliquez sur cette image d’un exemple d’alerte de réapprovisionnement Best Buy PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Prochaine date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 : Réassort tous les neuf jours (récemment) en moyenneDernière date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 : 23 juillet 2021 à 11 h 38 HAE Comment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Le réapprovisionnement de Best Buy PS5 n’est pas garanti aujourd’hui, bien que certaines personnes soient très catégoriques quant à la date de réapprovisionnement simplement parce que le détaillant américain avait le PS5 Disc et PS5 Digital en stock le vendredi de la semaine dernière.

Cependant, en regardant l’historique des dates de réapprovisionnement de Best Buy, il y a récemment eu un écart de neuf jours entre les deux, nous pourrions donc voir la PS5 en stock en ligne la semaine prochaine. Oui, neuf jours tomberaient un dimanche, mais nous voyons rarement un réapprovisionnement de la PS5 le week-end.

Bien que la date de réapprovisionnement de Best Buy soit plus facile à prévoir, l’heure réelle de mise en ligne du bouton d’ajout au panier est beaucoup, beaucoup plus difficile à déterminer. Best Buy avait ouvert les ventes de PS5 de 9h05 à 18h05, donc pendant les heures de clarté, nous devons être prêts avec une alerte Twitter de réapprovisionnement de Best Buy.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Drop de Best Buy PS5: c’est le plus difficile d’acheter en ligne

À vrai dire, alors que plus d’une centaine d’adeptes de Matt Swider sont généralement en mesure d’acheter la PS5 chez Best Buy, ce n’est pas le détaillant le plus facile à consulter aux États-Unis. Des milliers de personnes sont frustrées par le site Web et l’application Best Buy.

Alors que les clients de tous les jours doivent attendre une mini file d’attente virtuelle avec Best Buy vous demandant de vous accrocher à la page pour «une étape de plus» (ce qui n’est pas expliqué, cela signifie simplement attendre que le bouton grisé d’ajout au panier se charge sauvegarder en jaune), les robots sont capables d’ouvrir plusieurs fenêtres et de déterminer quelle page chargera ce bouton le plus rapidement. Nous avons vu des centaines de consoles PS5 sécurisées par des robots, laissant les clients sans PlayStation 5 réclamer à moins de 250 miles de leur emplacement.

Best Buy exige que les gens récupèrent la PS5 en personne dans leur magasin local – le système de jeu vidéo réel est conservé dans un entrepôt lorsque les commandes sont passées, puis expédiées dans des magasins individuels. Il faut 3 à 5 jours pour que la console arrive chez votre Best Buy local. Il va sans dire que l’achat de réapprovisionnement réel reste en ligne et vous devez vous rendre dans votre Best Buy pour essayer d’acheter la PS5. Il n’a pas été en vente dans les magasins de Best Buy pendant toute l’année 2021.

Alertes de suivi de Best Buy PS5 – obtenez-le plus rapidement

La situation du meilleur achat de bot est la raison pour laquelle obtenir nos alertes de suivi Twitter PS5 est devenu un outil essentiel pour sécuriser la console Sony. Alors que Sony a vendu 10 millions de consoles PS5 dans le monde, des millions d’autres aux États-Unis cherchent toujours à l’acheter.

Il y a tout un processus d’ajout au panier lorsqu’il s’agit de payer : appuyez sur le bouton jaune, attendez qu’il soit grisé et redevienne jaune, appuyez à nouveau pour l’ajouter vraiment à votre panier et essayez de payer. C’est souvent là que les gens sont bloqués, et il faut attendre que la deuxième vague de réapprovisionnement de Best Buy PS5 se produise – quand c’est le cas, essayez de terminer l’achat ou choisissez un autre magasin pour le récupérer.

En raison de ces « vagues » où Best Buy met constamment des consoles à disposition à l’achat, souvent pendant plus de 30 minutes, la persistance reste la clé. La rapidité avec laquelle vous cliquez sur nos alertes Twitter de réapprovisionnement est également importante, mais seulement dans la mesure où vous avez plus de chances de l’ajouter à votre panier et de terminer le processus de paiement compliqué.

(Crédit image: Twitter / Matt Swider)

Historique des réassorts de Best Buy PS5 : quand a-t-il été en stock ?

Best Buy est partout avec son historique de réapprovisionnement PS5, selon une analyse des alertes Twitter de Matt Swider. Son suivi 24h/24 et 7j/7 des magasins américains comme Best Buy permet de savoir quand la console Sony pourrait être disponible la prochaine fois.

Nous sommes aujourd’hui le 30 juillet 2021 (vendredi)Écart de 7 jours depuis le dernier réapprovisionnement de Target PS5 (aucune garantie que ce soit aujourd’hui)23 juillet 2021 à 11 h 37 HAE (vendredi) Écart de 9 jours14 juillet 2021 à 14 h 47 HAE (mercredi) Écart de 20 jours24 juin 2021 à 5 : 17h00 HAE (mardi)21 jours d’écart3 juin 2021 à 9h37 HAE (jeudi)10 jours d’écart24 mai 2021 à 11h49 HAE (lundi)11 jours d’écart13 mai 2021 à 15h40 HAE (jeudi)7 jours d’écartmai 6 2021 à 15h49 EDT (jeudi)48 jours d’écart19 mars 2021 à 12h12 EDT (vendredi)7 jours d’intervalle12 mars 2021 à 15h30 EDT (vendredi)7 jours d’intervalle5 mars 2021 à 15h30 EDT (vendredi)Écart de 7 jours26 février 2021 à 23h40 HAE (vendredi)Écart de 7 jours19 février 2021 à 11h28 HAE (vendredi)Écart de 29 jours21 janvier 2021 à 12h40 HAE (jeudi)Écart de 14 jours7 janvier 2021 à 16 h HAE (jeudi)