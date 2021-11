Date de retour de Lebron James et influence sur Anthony Davis

Un leader est fait, mais aussi né et Anthony Davis Il ne semble pas avoir les gènes nécessaires pour être le joueur de référence dans un ring. Cela découle du fait que le pivot semble absolument perdu sans James Lebron sur le terrain, incapable de générer du jeu par lui-même et voyant comment Russell Westbrok et le reste de ses coéquipiers ne lisent pas son jeu aussi bien que le roi. Le problème collectif pour Les Lakers de Los Angeles C’est remarquable car il a fallu quelques matchs pour se rendre compte qu’ils sont toujours une équipe faible lorsque Lebron n’est pas là et qu’aucune de leurs deux autres stars ne peut jouer ce rôle sans les conseils de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, qui pourrait réapparaître. ce vendredi avant Celtics de Boston, comme indiqué par ESPN.

S’il est vrai que les chiffres de James dans les matchs auxquels il a joué cette saison n’ont pas été brillants, sa simple présence sur le terrain est une bouffée d’optimisme et d’espoir, ainsi qu’un stimulus pour mettre de l’ordre dans le jeu chaotique de la de violet et or. Avec une mauvaise fiche de 8-8 jusqu’à présent cette année, il ne serait pas surprenant que Lebron se donne trop de mal pour revenir en voyant Davis incapable de diriger l’équipe. Cela est démontré avec les données incroyables du bilan des victoires-défaites dans la trajectoire du pivot, en comparant un contexte dans lequel il a été accompagné par Lebron avec son temps dans les Pélicans ajouté aux rencontres dans lesquelles il a été dans les Lakers sans son partenaire au tribunal.

Bilan de carrière d’Anthony Davis : 68-24 (.739) avec LeBron

225-263 (.461) sans LeBron AD a remporté 1 victoire en séries éliminatoires et 2 apparitions en séries éliminatoires en 7 ans sans LeBron. pic.twitter.com/09jzRc7yu2 – StatMuse (@statmuse) 18 novembre 2021

Les données sont scandaleuses et donnent une idée de l’ampleur qu’elle a James Lebron comme un meneur de jeu et un homme qui implique ses collègues dans un projet commun, élevant leur niveau et leur donnant une plus grande compétitivité. Cela pourrait être un scénario imbattable pour revenir à Celtics de Boston au TD Garden ce vendredi, essayant d’éviter que l’équipe se place avec un bilan négatif dans une saison qui ne s’annonce pas bonne du tout. Les Lakers de Los Angeles Ils ne jouent toujours pas en équipe et n’ont pas les automatismes défensifs et offensifs nécessaires pour fonctionner comme un parfait équipement quand leur grande référence n’est pas là. Ils doivent trouver une solution au plus vite.