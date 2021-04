Date de retour de Netflix au bureau pour les travailleurs après la pandémie – WWD

Netflix s’attend à ce que ses employés fassent leur retour au travail début septembre.

La société de diffusion et de divertissement a déclaré cette semaine aux employés qu’ils devraient envisager de retourner travailler depuis un bureau après la fête du Travail, le 6 septembre, après plus d’un an de travail à domicile, a appris WWD. En 2020, Netflix comptait plus de 9000 travailleurs à temps plein.

Un représentant de la société n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter.

Les entreprises centrées sur les bureaux, grandes et petites, se sont demandé quand et comment ramener leurs employés après des mois de nombreux travailleurs de haut en bas qui effectuaient leur travail exclusivement à domicile. Ce qui, au tout début de la pandémie, était considéré comme une nécessité pour une durée limitée est devenu un nouveau mode de vie pour une grande partie des cols blancs aux États-Unis et les chefs d’entreprise ont été partagés dans leurs opinions sur la valeur du travail. de la maison.

Jamie Dimon de JPMorgan Chase a déclaré dans sa récente lettre annuelle aux actionnaires qu’il s’attend à ce que le travail à distance soit «plus permanent dans les affaires américaines» et qu’environ 10% de ses travailleurs le feront probablement de manière permanente et encore plus sur un «modèle hybride». Mais il a évoqué les aspects négatifs du travail à distance, comme des travailleurs qui ne se connaissent pas et de la créativité en personne.

Reed Hastings de Netflix a adopté une vision totalement négative du travail à distance. Il a déclaré au Wall Street Journal en septembre dernier: «Je ne vois aucun élément positif» lorsqu’on l’interroge sur les employés travaillant à domicile. Il a ensuite plaisanté en disant que la date à laquelle il avait en tête le retour des employés de Netflix au bureau était «12 heures après l’approbation d’un vaccin».

De toute évidence, désireux de ramener les employés à un style de travail prépandémique, a déclaré Hastings, en réalité, ce serait six mois après l’approbation du vaccin que la vie de bureau reviendrait. Une date de retour en septembre est en dehors de cette période initiale, car le vaccin a été approuvé pour la première fois par la FDA en décembre, mais l’objectif est censé faire vacciner autant de travailleurs de Netflix que possible.

On ne sait pas s’il y aura une flexibilité de travail à domicile dans le cadre du retour de Netflix au plan de bureau. Mais Hastings a déclaré au Journal en septembre qu’il s’attendait à ce que de nombreuses entreprises «se retrouvent» avec un programme de «quatre jours au bureau tandis qu’un jour est virtuel depuis chez eux».