Date de sortie, capacités et compétences de la bannière Genshin Impact Kokomi

La date de sortie de la bannière Kokomi pour la mise à jour 2.1 de Genshin Impact est dans moins d’une semaine et ses compétences et capacités devraient enthousiasmer les fans.

La mise à jour 2.1 a commencé début septembre et son souhait d’événement de personnage actuel se concentre sur Baal accompagné de Kujou Sara, Xiangling et Saccharose. Comme si les jumeaux aux cheveux violets ne suffisaient pas, les joueurs PlayStation ont également Aloy d’Horizon Zero Dawn à ajouter à leur liste de chibi.

Alors que Baal, Sara et surtout Aloy sont de très bons ajouts, les fans qui préfèrent l’aqua à l’électro seront heureux d’apprendre qu’une blonde aux yeux bleus est sur le point d’arriver à Inazuma.

Quand sort la bannière Kokomi dans Genshin Impact ?

La date de sortie officielle de la sortie de la bannière Kokomi dans la mise à jour Genshin Impact 2.1 est le 21 septembre.

Baal est l’événement de personnage actuel auquel vous souhaitez jeter votre dosh, mais miHoYo a mis en ligne une nouvelle bande-annonce en prévision de l’arrivée de la prêtresse divine. Elle sera le dernier souhait d’événement de personnage avant le début de la mise à jour 2.2 le 13 octobre.

La célèbre épopée free-to-play de MiHoYo a été lancée le 28 septembre en 2020, de sorte que les débuts de la perle de la sagesse coïncident à peu près avec le premier anniversaire du jeu.

Capacités de Kokomi

Les capacités et les compétences de Kokomi dans Genshin Impact peuvent être trouvées ci-dessous :

Attaque normale – La forme de l’eau :

Attaque normale – Effectue jusqu’à trois attaques consécutives qui prennent la forme d’un poisson nageur, infligeant des dégâts Hydro

Attaque chargée – Consomme une certaine quantité d’endurance pour infliger des dégâts d’Hydro de zone après un court temps d’incantation.

Compétences élémentaires – Serment de Kurage

Invoque un « cuire-kurage » créé à partir d’eau qui peut soigner ses alliés. L’utilisation de cette compétence appliquera le statut Wet à Kokomi.

Bake-Kurage soigne les personnages actifs proches à intervalles fixes et inflige des dégâts Hydro aux adversaires proches. La guérison est basée sur les PV max de Kokomi.

Explosion élémentaire – Ascension de Néréide

Invoque la puissance de Watatsumi pour infliger des dégâts Hydro aux adversaires environnants, avant de revêtir Kokomi d’un vêtement de cérémonie fabriqué à partir des eaux vives de Sangonomiya.

Vêtement de cérémonie

L’attaque normale et chargée de Kokomi et les dégâts de cuisson-kurage sont augmentés en fonction de ses PV max. Lorsque ses attaques normales et chargées frappent des adversaires, Kokomi restaure les HP de tous les membres du groupe à proximité, et le montant restauré est basé sur ses HP maximum. Augmente sa résistance à l’interruption et lui permet de marcher à la surface de l’eau. Ces effets seront effacés une fois que Kokomi aura quitté le terrain.

Toutes ces compétences et capacités ont été confirmées par miHoYo dans leur aperçu du personnage.

