Date de sortie d’Aloy, compétences et gameplay divulgué

La date de sortie d’Aloy dans Genshin Impact n’est pas si lointaine et ses compétences ont été divulguées avec un très court extrait de gameplay.

Horizon Forbidden West aurait été reporté au premier trimestre 2022, mais son croisement avec l’épopée gratuite de miHoYo n’a pas été reporté. C’est une excellente nouvelle car cela signifie que nous pourrons toujours jouer en tant que protagoniste emblématique de PlayStation avant la fin de l’année.

Non seulement pourrons enfiler ses cheveux roux et manier son arc, mais nous pourrons également le faire entièrement gratuitement.

Quand Aloy sort-il dans Genshin Impact ?

La date de sortie d’Aloy dans Genshin Impact sur PlayStation devrait être le 1er septembre.

Cependant, elle n’arrivera dans le monde de Mondstadt et Inazuma sur PC que le 13 octobre. En gros, elle sera exclusive à la mise à jour 2.1 pour Sony, et elle sera alors limitée à la version 2.2 sur ordinateur.

C’est un personnage 5 étoiles que les fans pourront obtenir gratuitement en vérifiant leur courrier en jeu. Malheureusement, seuls les joueurs PlayStation pourront réclamer son arc Predator entre le 1er septembre et le 24 novembre.

Fuite de gameplay

Une fuite de gameplay a émergé du protagoniste d’Horizon Zero Dawn en tant que combattant d’anime. Cela ne dure que 18 secondes et est interrompu par Kazuha, mais cela montre sa peau et certaines de ses capacités.

Le gameplay est une gracieuseté de Reddit et il montre un énorme DMG AoE. Bien que cela semble impressionnant, la meilleure partie est de voir un gros plan flash de l’icône PlayStation préparer son arc.

Mis à part ses cheveux de feu reconnaissables, les fans de la jeune fille Sony seront extrêmement heureux que ses joues soient ornées de ses taches de rousseur.

“Tout ce que je fais est au service de la vie, pas de la mort. C’est pourquoi je suis ici avec toi.”#Aloy

Sauveur d’un autre monde

Nora chasseresse

Cryo

Nora Fortis Voyageurs, accueillons Aloy – « Sauveur d’un autre monde ! »#GenshinImpact pic.twitter.com/6D00O9NfkM – Genshin Impact (@GenshinImpact) 22 juillet 2021

Compétences et capacités de Genshin Impact Aloy

Honey Hunter World a divulgué les compétences et les capacités d’Aloy dans Genshin Impact :

Attaque normale – Tir rapide:

Attaque normale– Effectue jusqu’à quatre coups consécutifs avec un arc.

Attaque chargée – Effectue un tir visé plus précis avec un DMG accru. Pendant la visée, du givre mordant s’accumulera sur la pointe de la flèche. Une flèche de givre complètement chargée infligera Cryo DMG.

Attaque plongeante : – Déclenche une pluie de flèches dans les airs pour traiter AoE DMG.

Compétence élémentaire – Terres sauvages gelées :

Aloy lance une bombe gelée dans la direction ciblée qui explose à l’impact, infligeant des dégâts cryogéniques. Après son explosion, la bombe gelée se divisera en de nombreuses bombes Chillwater. Ceux-ci explosent au contact des ennemis, ou après un court délai, infligeant des dégâts de Cryo.

Lorsqu’une bombe gelée ou une bombe d’eau glacée touche un adversaire, l’ATK de l’adversaire est réduite et Aloy reçoit une pile de bobines. Elle peut recevoir une pile de bobines toutes les 0,1s.

Bobines :

Chaque charge augmente les dégâts de l’attaque normale d’Aloy. elle gagne Rushing Ice avec quatre piles de bobines et cela convertit ses dégâts d’attaque normale en dégâts de cryo. Lorsqu’elle est sous l’effet de Rushing Ice, elle ne peut pas recevoir de nouvelles charges de Coil. Les effets de bobine seront effacés 30s après qu’elle ait quitté le terrain.

Explosion élémentaire – Prophéties de l’aube :

Aloy lance une Power Cell remplie de Cryo dans la direction ciblée. Elle fait exploser cette Power Cell avec une flèche pour infliger des dégâts AoE Cryo.

Talents passifs :

Ses talents passifs divulgués sont les suivants :

Facile à faire – Quand elle est à la fête, ceux qui peuvent produire de la volaille, de la viande crue ou de la viande réfrigérée ne surprendront pas facilement les petits animaux. Combat Override – Son attaque est augmentée de 16% pendant l’effet Bobine de Frozen Wilds. Les autres membres du groupe reçoivent un buff d’attaque de 8%. Cela dure 10s. Strong Strike – Lorsqu’il est dans l’état Rushing Ice conféré par Frozen Wilds, le bonus Cryo DMG d’Aloy augmente de 3,5% toutes les 1s. Le bonus maximum de Cryo DMG est de 35%.

Ses constellations n’ont pas été divulguées au moment de la rédaction.

