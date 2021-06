Date de sortie d’Android 12 : Quand sera-t-il sur votre téléphone ?

in

Nous sommes maintenant dans la deuxième étape du déploiement d’Android 12. Cependant, ne vous emballez pas trop : nous sommes encore loin d’un système d’exploitation suffisamment stable pour être adopté par les consommateurs.

Le dernier: Android 12 beta 2 apporte un nouveau design et un nouveau tableau de bord de confidentialité

À l’heure actuelle, nous avons vu le deuxième lancement bêta. Avant cela, nous avons vu trois aperçus des développeurs (avec deux mises à jour mineures entre les deux) et une première version bêta. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à au moins deux autres versions bêta. La date de sortie d’Android 12 devrait être assez facile à déterminer autour du lancement de la troisième ou quatrième bêta.

Pour mémoire, l’année dernière pour le lancement d’Android 11, Google a sorti la première version bêta en juin et le lancement final début septembre. Il est fort probable que nous verrons un calendrier très similaire (ou même plus tôt) cette année.

En attendant, découvrez ce que nous savons jusqu’à présent dans la section suivante.

Date de sortie d’Android 12 : la chronologie jusqu’à présent

Google prévoit de lancer des mises à jour mensuelles pour Android 12. Selon les informations officielles les plus récentes, nous pouvons nous attendre à la troisième bêta en juillet. Les versions bêta du logiciel sont assez bonnes pour une utilisation par les consommateurs (bien que ce ne soit toujours pas quelque chose que vous voudriez utiliser comme pilote quotidien).

Après trois ou quatre lancements bêta, la date de sortie d’Android 12 sera facile à préciser. Selon l’évolution du développement, cela pourrait être à la mi-août ou à la fin du mois d’août. Cela pourrait aussi être début septembre. Cependant, la pandémie de COVID-19 en cours a fait des ravages dans à peu près tous les secteurs, il est donc important de tempérer vos attentes.

Pour l’instant, voici ce qui a été officiellement lancé :

Nous mettrons à jour cet article avec plus de versions officielles au fur et à mesure ! En attendant, qu’espérez-vous le plus voir d’Android 12 ? Faites le nous savoir dans les commentaires.