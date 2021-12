Date de sortie de DBD au milieu du chapitre 22.5 et skins divulgués

La date de sortie de Dead By Daylight au milieu du chapitre 22.5 PTB a été divulguée et la communauté DBD doit anticiper de nombreux nouveaux skins.

Les fans de Dead By Daylight peuvent profiter de la saga The Artist depuis novembre. Cela nous a fourni un tout nouveau tueur et survivant original, avec le prochain épisode sous licence venant du classique J-horror, Ringu.

Bien que nous ne puissions pas attendre l’arrivée du DLC J-horror, il reste encore beaucoup à anticiper pour janvier.

Quelle est la date de sortie de Dead By Daylight au milieu du chapitre 22.5 ?

La date de sortie de la mise à jour DBD mi-chapitre 22.5 est le 25 janvier.

Cependant, avant cela, les fans de Dead By Daylight sur PC pourront profiter d’un aperçu PTB le 4 janvier. Aucune de ces dates n’a été confirmée par behavior Interactive, mais elles proviennent des DBD Leaks généralement fiables sur Twitter.

Nous mettrons à jour cet article lorsqu’une annonce sera faite à partir du comportement Interactive.

Peaux DBD chapitre 22.5

Il y a des skins et des recolorations avec DBD mid-chapitre 22.5 pour les tueurs et survivants suivants :

Feng Min – 25 janvier Meg Thomas – 25 janvier Yui Kimura – 27 janvier Jake Park – 27 janvier Kate Denson – 10 février Dwight Fairfield – 10 février Huntress (Ultra Rare/Légendaire) – 10 février Trickster (Ultra Rare/Légendaire) – 10 février David King – 10 février

Il y aura aussi des recolorations. de nouvelles tenues et des pièces uniques pour les personnages suivants :

Nea Karlsson Cochon Felix David Tapp Hillbilly Kate Denson Elodie Rakoto David King Blight Deathslinger Jake Park Docteur

Quand Ringu sort-il ?

Il n’y a pas de date de sortie pour la sortie du chapitre 23 de Dead By Daylight x Ringu, mais il est prévu pour mars.

Étant donné que les nouveaux chapitres et mises à jour sortent presque toujours un mardi, il est probable que le DLC Ringu arrivera les 1er, 8, 15, 22 ou 29 mars.

C’est tout aussi excitant que les épisodes Resident Evil et Hellraiser, et nous avons hâte de voir quel comportement Interactive fera avec Sadako.

