Date de sortie de DBD Chapter 22, fuites et prix de The Artist

La date de sortie de Dead By Daylight Chapitre 22 se rapproche et des fuites cutanées sont en ligne alors que les fans attendent le prix de DBD Portrait of a Murderer et The Artist new killer.

comportement Interactive continue d’avoir un mois de novembre chargé. L’événement d’Halloween de Midnight Grove vient de se terminer, et maintenant tout le monde spamme la carte Stranger Things Hawkins car elle devrait quitter le jeu le 17 novembre.

C’est un adieu amer et décevant à la carte Hawkins, mais – meilleure nouvelle – l’arrivée du nouveau tueur et survivant du jeu est proche.

Quand sort le chapitre 22 de Dead By Daylight ?

La date de sortie divulguée pour la sortie du chapitre 22 de Dead By Daylight, Portrait of a Murderer, est le 30 novembre.

Cela est une gracieuseté de DBD Leaks sur Twitter qui avait raison à propos du lancement du PTB le 9 novembre. Quand il sortira, nous aurons droit à un nouveau tueur, survivant et carte.

Comportement La nouvelle tueuse d’Interactive est Carmina Mora, l’artiste, et elle est visuellement époustouflante. Elle est sans doute la meilleure meurtrière originale du jeu car elle a une histoire obsédante et elle a l’air incroyable avec sa beauté pâle gâchée par des yeux noirs baveux.

Il y a aussi un nouveau survivant nommé Jonah Vasquez avec ses propres avantages. Lorsque le chapitre 22 sera mis en ligne, sa mise à jour à mi-parcours serait lancée le 25 janvier avec le PTB trois semaines plus tôt.

Prix ​​Portrait d’un meurtrier

Aucun prix n’a été annoncé pour DBD Portrait of a Murderer.

Cependant, étant donné que le chapitre 22 propose un tueur et une carte originaux au lieu de personnages sous licence, il est probable que ses frais seront de 6,49 £. C’est le même prix que d’autres épisodes originaux tels que Chains Of Hate, The Faithful et All-Kill.

Nous mettrons à jour cet article lorsque le tarif officiel sera connu.

Quelques dates de sortie. Chapitre 22 PTB : 9 novembre

Chapitre 22 Sortie en direct : 30 novembre

Mi-chapitre 22.5 PTB : 4 janvier

Chapitre 22 PTB : 9 novembre

Chapitre 22 Sortie en direct : 30 novembre

Mi-chapitre 22.5 PTB : 4 janvier

Mid-Chapter 22.5 Live release : 25 janvier

DBD Chapitre 22 fuites cutanées

Il existe de nombreuses fuites cutanées pour Dead By Daylight Chapitre 22.

L’artiste et Jonah Suarez auraient sept tenues communes, deux tenues rares et une très rare chacun. DBD Leaks sur Twitter en a téléchargé des rendus.

Loin du nouveau tueur et survivant, Leaks by Daylight rapporte que nous aurons également les pulls laids annuels pour des personnes comme Jill Valentine. Un nouveau skin Ghostface sera également disponible et cela devrait arriver en janvier pour promouvoir le nouveau film Scream.

