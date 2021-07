Date de sortie de Director’s Cut, nouvelles fonctionnalités révélées ⋆ 10z viral

Après sa révélation au Summer Games Fest, Sony a promis que plus d’informations sur le Death Stranding : Coupe du réalisateur viendrait plus tard dans l’été et maintenant, comme Sam “Porter” Bridges, il a enfin livré. le Death Stranding : Coupe du réalisateur la date de sortie est le 24 septembre pour PlayStation 5 et viendra avec une multitude de nouveaux contenus, comme indiqué dans la bande-annonce ci-dessous. Les propriétaires de PS4 peuvent passer à l’édition standard du Coupe du réalisateur sur PS5 pour 10 $.

le Coupe du réalisateur n’avez pas seulement quelques nouveaux skins et une fréquence d’images plus élevée. Au lieu de cela, il aura un tas de nouveaux outils, modes et mécanismes retravaillés.

La bande-annonce taquine de nouveaux combats de boss ainsi que des mécanismes de mêlée avancés. Il semble que Sam n’ait pas à se balancer avec ses poings et qu’il puisse désormais laisser tomber des MULE de coups de pied ou utiliser d’autres techniques de combat. Il y a aussi un nouveau pistolet Maser, qui semblait électrocuter les ennemis, ainsi qu’une mitrailleuse montée dont Sam et MULEs peuvent profiter. De nouveaux champs de tir permettent à Sam de tester son nouvel équipement, qui ressemble vaguement à un rappel des missions VR ajoutées à certaines des rééditions de l’ancien Engrenage en métal solide Jeux.

Mais il y a aussi de nouvelles structures à construire. Ce sont des catapultes de cargaison qui projettent des cargaisons dans le ciel. Un nouveau squelette de support est maintenant dans le jeu, mais sa fonction n’était pas claire. Les robots copains qui étaient dans la campagne principale en tant que livraisons automatiques peuvent désormais être construits pour rouler aux côtés de Sam. Les joueurs peuvent même faire du stop sur eux. Les rampes de saut sont une alternative aux ponts et semblaient avoir chargé la batterie de Sam lorsqu’il a survolé un anneau à la fin. Et, enfin, il y a un nouveau circuit de course pour une raison quelconque, avec différents parcours. Tout cela est délicatement tissé dans l’expérience de base et n’est pas coincé dans une seule partie.

Il y a aussi de nouvelles missions d’histoire, mais Kojima Productions n’en a pas montré plus qu’un aperçu. Une vidéo de questions-réponses publiée après que l’état des lieux a également révélé d’autres informations. le Demi-vie et Cyberpunk 2077 les trucs du PC arriveront également à la version PS5. Il y aura deux modes : un mode Performance qui s’exécute à 60 images par seconde avec une mise à l’échelle 4K et un mode Fidélité qui s’exécute en 4K natif. Le support Ultrawide et HDR sera également dans cette version. L’édition numérique de luxe sera au prix fort – 60 $ – mais la mise à niveau de l’édition standard est toujours de 10 $. De nouvelles modifications de l’interface utilisateur et une assistance en ligne sont également à venir, notamment des classements et «Friend Play», ce dernier n’étant pas détaillé.