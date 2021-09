Date de sortie de FIFA 22, édition ultime et informations sur le nouveau jeu alors que les notes des joueurs font sensation parmi les fans avec Cristiano Ronaldo abandonnant les deux premiers

FIFA 22 est le dernier volet de la franchise qu’EA Sports développe pour ses centaines de millions de joueurs qui achètent des copies chaque année.

L’année dernière, avec FIFA 21, le jeu a enregistré un nombre record d’exemplaires vendus, estimé à plus de 325 millions.

EA Sports

La nouvelle version mettra en vedette Lionel Messi jouant pour le PSG pour la première fois aux côtés de Neymar

La note de Cristiano Ronaldo a été révélée plus tôt cette semaine, mais bien qu’il soit le meilleur de la Premier League, il n’est que le troisième meilleur joueur de FIFA 22.

Messi reste le meilleur joueur de la nouvelle édition tandis que les notes des joueurs de Premier League et de La Liga ont beaucoup attiré l’attention.

Les fans anticipent la sortie du jeu chaque année depuis 1993.

Quand est-ce que FIFA 22 sort-il ?

Le nouveau FIFA sera disponible à l’achat à partir du vendredi 1er octobre.

Bien que le jeu soit déjà disponible en précommande, il existe quelques options si vous ne pouvez pas attendre jusqu’en octobre.

FIFA 22 Ultimate Edition offre aux joueurs un accès anticipé au jeu le lundi 27 septembre.

Cette édition vous donne les éléments suivants si elle est pré-commandée :

Éléments non échangeables à surveiller à partir d’octobre 14 jours Accès anticipé4600 Points FIFAÉquipe de la semaine 1 élément joueurKylian Mbappé élément de prêtFUT Ambassador Loan Player PickCarrière Mode Carrière Talent localQui commente FIFA 22 ?

Cette année, les commentaires sur le jeu seront livrés par Alex Scott et Sterwart Robson.

Ce sera le deuxième match depuis FIFA 11 qui ne présente pas les commentaires de Martin Tyler et Alan Smith.

Alex Scott a été un ajout très populaire à l’expert du football FIFA 22: Ligues et équipes

La Super League indienne est le plus récent ajout au jeu FIFA 22.

Une ligue qui n’a pas été vue les années précédentes mais avec un intérêt croissant et une énorme base de fans EA Sports l’a introduite.

FIFA 22 compte plus de 17 000 joueurs dans plus de 700 équipes dans 100 stades et plus de 30 ligues.

FIFA 22 est jouable sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.

Certaines équipes n’ont cependant pas leurs adversaires de ligue dans le jeu et peuvent être trouvées dans la catégorie Reste du monde.

Ces équipes comprennent Kaizer Chiefs, CSKA Moscou, Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk et même la formation Soccer Aid.

EA Sports

Hypermotion fait partie des nouvelles fonctionnalités de FIFA 22 FIFA 22 : Fonctionnalités

Il y aura de nouvelles fonctionnalités et technologies dans le nouveau FIFA.

On dit que le gameplay Hypermotion élève chaque match dans tous les modes sur les dernières consoles.

EA affirme également que ‘True Ball Physics’ atteindra de nouveaux niveaux de réalisme.

Cela inclut la vitesse, l’embardée, la traînée de l’air, la résistance de l’air et même la friction créera la sensation de la vraie chose.

Un ajout populaire au gameplay pourrait provenir de la fonction « Explosive Sprint » qui améliorera la dynamique des tête-à-tête, tout en donnant aux joueurs plus de contrôle lors du dribble et de la défense lors de l’accélération.