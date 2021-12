Date de sortie de Final Fantasy VI Pixel Remaster

Le plus attendu Final Fantasy Pixel Remaster a enfin une date de sortie, et ce n’est que dans quelques mois. Lancé maintenant sur PC, iOs et Android en février 2022, Square Enix révèle qu’il a été repoussé par rapport à sa date de sortie d’origine en 2021 afin d’appliquer un polissage supplémentaire

Initialement prévu pour le lancement le 10 novembre, les fans se sont retrouvés à se tourner les pouces. Alors que certains fans peuvent être perplexes quant à la raison pour laquelle un remaster apparemment basique a été retardé, étant donné l’état de mauvaise qualité des remasters de pixels précédemment publiés, un polissage supplémentaire ne peut être qu’une bonne chose. Lancés avec des polices époustouflantes et une multitude d’autres bugs, les remasters des cinq premiers jeux ont nécessité plusieurs correctifs jusqu’à ce qu’ils soient dans la forme que de nombreux fans espéraient pouvoir lancer. Sentant la déception des fans, Square Enix a tenté d’adoucir l’accord .

Une mise à jour sur le remasterisation des pixels de Final Fantasy VI. Pour plus d’informations, y compris des détails sur les articles de pré-achat supplémentaires, veuillez lire : https://t.co/V5ebtbbRcg pic.twitter.com/48dg9lZGGB – FINAL FANTASY (@FinalFantasy) 21 décembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

S’adressant à Twitter, Square a révélé que dans le but d’apaiser les fans, il ajoutera deux articles bonus supplémentaires au package de précommande sur Steam. Voici une liste complète de ce que les fans obtiennent avec leurs précommandes Final Fantasy VI, avec les nouveaux ajouts ajoutés en gras :

Bandes sonores en précommande

Thème de Locke (Timelapse Remix) The Decisive Battle (Timelapse Remix) Thème de Terra (Timelapse Remix) À la recherche d’amis (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental) FF6 : 2 types de fonds d’écran

FF1-6 : 2 types de fonds d’écran de la série Pixel Remaster

Final Fantasy VI Pixel Remaster rejoint les remasters des cinq premières entrées actuellement disponibles sur PC, iOs et Android.