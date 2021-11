Date de sortie de Forza Horizon 5 Game Pass et San Andreas Remastered

La date de sortie de Forza Horizon 5 sur Xbox Game Pass est proche et les abonnés pourront également profiter de GTA San Andreas Remastered.

Le dernier opus de Playground Games dans leur longue série est la plus grande exclusivité Microsoft à sortir après Microsoft Flight Simulator. Seulement, au lieu de voler à travers le monde, vous faites le tour du Mexique dans des centaines de hot-rods.

Si vous êtes fauché et que vous ne pouvez pas vous permettre de nouveaux jeux, encore moins des vacances au Mexique, la bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir un assortiment de nouveaux titres fantastiques en novembre sans frais supplémentaires.

Forza Horizon 5 | Bande-annonce de lancement officielle

BridTV

6395

Forza Horizon 5 | Bande-annonce de lancement officielle

https://i.ytimg.com/vi/U3mEOHvSUyw/hqdefault.jpg

893787

893787

centre

13872

Forza Horizon 5 est-il sur Xbox Game Pass ?

Forza Horizon 5 n’est disponible sur Xbox Game Pass que le 9 novembre.

La date de sortie ci-dessus correspond à la date de sortie des éditions Standard et Deluxe en plus de rejoindre la bibliothèque d’abonnement de Microsoft. Vous pouvez y jouer le 5 novembre au plus tôt, mais vous devrez acheter l’édition Premium pour 84,99 £.

Si vous avez envie de posséder complètement le jeu mais que vous ne voulez pas payer les frais ci-dessus, vous pouvez plutôt obtenir l’édition Standard ou Deluxe pour 54,99 £ et 69,99 £ respectivement. Vous pouvez également acheter des packs et des bundles DLC individuellement dans la boutique Microsoft.

Prix ​​du passe de jeu Forza Horizon 5

Le prix de Forza Horizon 5 sur Xbox Game Pass est de 7,99 £ par mois ou de 10,99 £ par mois.

En payant les frais les plus bas sur console ou sur PC, vous obtiendrez le jeu, et vous trouverez ci-dessous les différences entre chaque option d’abonnement :

Console – 7,99 £ par mois

Accès à plus de 100 jeux de console de haute qualité Nouveaux jeux ajoutés tout le temps Titres Xbox Game Studios le même jour que la sortie Remises et offres pour les membres

PC – 7,99 £ par mois

Accès à plus de 100 jeux PC de haute qualité Nouveaux jeux ajoutés en permanence Titres Xbox Game Studios le même jour que la sortie Remises et offres pour les membres EA Play – Une bibliothèque des meilleurs titres Electronic Arts sur PC, des récompenses exclusives et du contenu réservé aux membres

Ultime – 10,99 £ par mois

Accès à plus de 100 jeux de haute qualité pour consoles, PC et appareils mobiles Android Nouveaux jeux ajoutés en permanence Titres Xbox Game Studios le jour même de la sortie Remises et offres exclusives pour les membres Avantages gratuits, y compris du contenu dans le jeu et des offres partenaires Jouez à des jeux sur votre Téléphone mobile et tablette Android depuis le cloud (version bêta) EA Play – Une bibliothèque des meilleurs titres d’Electronic Arts sur PC, des récompenses exclusives et du contenu réservé aux membres Xbox Live Gold – Comprend des offres avec Gold, des jeux avec Gold et une console multijoueur

Date de sortie de GTA San Andreas Remastered

La date de sortie de GTA San Andreas The Definitive Edition est le 9 novembre.

Il sera disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour pour console, il ne fera donc pas partie de la bibliothèque de l’abonnement pour PC. Vous trouverez ci-dessous la programmation complète de Microsoft pour novembre :

Minecraft Java Edition – 2 novembre (Cloud, console, PC) Il en faut deux – 4 novembre (Cloud, console, PC) Kill It With Fire – 4 novembre (Cloud, console, PC) Football Manager 22 – 9 novembre (PC) Football Manager 22 Xbox Edition – 9 novembre (Cloud, console, PC) Forza Horizon 5 – 9 novembre (Cloud, console, PC) GTA San Andreas The Definitive Edition – 9 novembre (Console) One Step from Eden – 11 novembre (Console et PC )

Dans d’autres nouvelles, la liste des voitures Forza Horizon 5 et tous les packs DLC expliqués