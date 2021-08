Date de sortie de Google Pixel 6, prix et actualités que nous connaissons jusqu’à présent

Le Google Pixel 6 – ou du moins le Pixel 6 Pro – pourrait être le téléphone Pixel le plus excitant depuis des années. Google a officiellement révélé ces combinés, et ils ressemblent aux fuites prédites : des appareils élégants avec un bloc de caméra semblable à une visière qui divise la couverture arrière en deux.

Ce n’est pas la seule chose intéressante à leur sujet cependant, car il a été confirmé que la gamme Google Pixel 6 contient un chipset interne pour la première fois – un que nous n’avons vu dans aucun autre téléphone. Cela s’appelle Google Tensor, et la société a mis en avant tout ce que les nouveaux téléphones peuvent faire avec le nouveau silicium personnalisé.

Ces téléphones pourraient également plaire à un large public, le Pixel 6 pouvant être de milieu de gamme comme le Pixel 5, tandis que le Pixel 6 Pro pourrait être un appareil haut de gamme comme le Pixel 4. Nous n’avons pas beaucoup de spécifications. ou les prix pour le moment, mais nous sommes impatients de le savoir.

Nous n’aurons peut-être pas trop de temps à attendre non plus pour la gamme Google Pixel 6, car bien que la date de sortie exacte soit inconnue, Google a confirmé qu’elle serait lancée à «l’automne 2021» (c’est-à-dire septembre, octobre ou novembre) aux États-Unis, donc c’est susceptible d’atterrir vers octobre comme son prédécesseur, peut-être aux côtés d’Android 12.

Alors que Google a officiellement révélé quelques informations, des fuites se sont rendues en ville sur le Google Pixel 6 et nous entendons constamment de nouvelles informations sur l’appareil. Vous pouvez faire défiler toutes les informations importantes que nous avons entendues jusqu’à présent, y compris les premières images officielles du Pixel 6.

Attendez-vous à en savoir plus sur le Google Pixel 6 au fil des mois, et nous garderons cet article à jour, alors revenez régulièrement.

Dernières nouvelles

Le Google Pixel 6 a été officiellement dévoilé ! En plus de l’apparence, la société a également confirmé que le téléphone emballerait Google Tensor, le premier chipset sur mesure du géant de la technologie, et ferait la lumière sur les caméras.

Google Pixel 6 : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Le prochain téléphone phare de GoogleQuand est-il sorti ? Attendez-vous vers la fin de 2021Combien ça coûtera? Environ 699 $ / 599 £ / 999 AU $, mais peut-être plus

La date de sortie de Google Pixel 6 a été confirmée comme étant à « l’automne 2021 » (c’est-à-dire de septembre à novembre) aux États-Unis (T3 à T4 2021 ailleurs). La rumeur dit jusqu’à présent de l’attendre en octobre, mais qu’il pourrait glisser jusqu’en novembre s’il y a une pénurie de chipset.

Cela a du sens, car nous nous attendons à ce que le téléphone sorte vers la fin de 2021, sur la base des tendances phares de Google. Octobre est probablement le meilleur pari, même sans cette rumeur.

En ce qui concerne le prix, c’est un peu plus difficile à deviner, car alors que les Pixel 3 et Pixel 4 étaient des offres plus premium, le Pixel 5 est un téléphone de milieu de gamme, et nous ne savons pas si Google restera dans cette gamme de prix ou revenir au sommet.

Pour référence, le Pixel 5 coûte 699 $ / 599 £ / 999 AU $, nous pourrions donc peut-être revoir un prix similaire. Cela dit, étant donné qu’il existe également un Pixel 6 Pro, nous pourrions voir à la fois un Pixel 6 de milieu de gamme et un modèle Pro haut de gamme, ce dernier coûtant probablement beaucoup plus cher que le Pixel 5.

Bien que nous n’ayons toujours pas de prix officiel pour l’un ou l’autre téléphone, le directeur du matériel de Google, Rick Osterloh, a déclaré dans Der Spiegel que le Pixel 6 “appartient au segment supérieur” des téléphones en tant que “produit haut de gamme grand public”.

Le Pixel 6 Pro, d’autre part, a déclaré Osterloh ” sera cher “. Étant donné qu’il a déclaré que les deux dernières années des téléphones Google (y compris les Pixel 5 et Pixel 4) n’étaient pas en concurrence sur le segment de marché phare, Osterloh peut suggérer que les Pixel 6 et 6 Pro seront plus chers que prévu.

Conception et affichage

Google a officiellement révélé le Pixel 6 dans une série de tweets début août – et la société a essentiellement confirmé les fuites de conception qui se sont produites jusqu’en 2021.

Sans plus tarder, voici officiellement à quoi ressemblera le Pixel 6 :

(Crédit image : Google)

Comme vous pouvez le voir, il y a un bloc de caméra qui s’étend sur toute la largeur du dos, en saillie, et un jeu de couleurs à trois tons dans une gamme d’options. L’image ci-dessus montre à la fois le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, le modèle Pro ayant plus d’espace au-dessus du bloc de la caméra.

Ce bloc de caméra a des bords argentés brillants sur le Pixel 6 Pro et des bords noirs mats sur le Pixel 6 standard. Retournez le téléphone vers l’avant et vous pouvez voir un design tout écran avec une caméra selfie dans un trou central. Le devant est visible dans la vidéo tweet ci-dessous.

Google était léger sur les spécifications de l’écran, mais selon Marques Brownlee (un YouTuber qui a eu du temps avec les téléphones), le Pixel 6 Pro a un écran 120 Hz légèrement incurvé d’environ 6,7 pouces, tandis que le Pixel 6 standard a un plat plus petit de 90 Hz filtrer.

Matériel Vous serez le meilleur sur #Pixel6.Les couleurs, l’appareil photo, la forme et ce qu’il y a à l’écran fonctionnent tous ensemble dans une expérience unique et fluide. (9/13) pic.twitter.com/K6BRF9ZKEY2 août 2021

Voir plus

Au-delà de cela, nous sommes en territoire de fuite pour des détails de conception et d’affichage supplémentaires, avec une source affirmant que le Google Pixel 6 Pro a un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces et des dimensions de 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (avec une bosse de caméra de 11,5 mm ), ainsi que deux haut-parleurs stéréo.

Ailleurs, nous avons entendu dire que le Pixel 6 Pro pourrait avoir une résolution QHD, tandis que le Pixel 6 pourrait avoir un écran plat de 6,4 pouces. Cette taille d’écran a été reprise par Jon Prosser (un leaker avec un bon bilan), qui pointe également vers les deux modèles utilisant OLED, et dit que l’écran du Pixel 6 Pro est de 6,71 pouces (ce qui est conforme à l’affirmation de Brownlee selon laquelle il est environ 6,7 pouces).

Appareil photo et batterie

Lorsque Google a officiellement dévoilé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro via tweet début août, la société a confirmé que le premier obtiendrait deux appareils photo et le second trois tireurs – le plus étant un téléobjectif optique 4x.

Il n’y avait aucune autre information de Google lui-même, mais Marques Brownlee (qui a obtenu du temps de travail avec les téléphones) affirme que les deux autres objectifs sont des objectifs principaux et ultra-larges.

Il a également déclaré que Google est passé à tous les nouveaux capteurs photo, pour la première fois depuis le Pixel 2, et que le Pixel 6 est susceptible d’offrir une mise à niveau vidéo significative sur le Pixel 5, grâce au nouveau chipset (plus d’informations sur plus bas) alimentant la photographie informatique.

(Crédit image : Google)

Au-delà de cela, une fuite suggérait auparavant que nous verrions un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur plus grand que sur le Pixel 5, plus un vivaneau périscope de 8 MP et un appareil photo ultra-large.

Mais une autre fuite indique que le Pixel 6 a un appareil photo principal de 50MP et un appareil photo ultra-large de 12MP, tandis que le Pixel 6 Pro a apparemment les deux avec un téléobjectif de 48MP. Cette source affirme également que le Pixel 6 a un appareil photo selfie de 8MP tandis que le Pixel 6 Pro en a un de 12MP.

Le code dans l’application Google Camera suggère quant à lui que la caméra frontale du Pixel 6 pourrait prendre en charge l’enregistrement vidéo 4K, ce qui est une résolution supérieure à celle de la plupart des caméras selfie.

En ce qui concerne la batterie, il n’y a pas de nouvelles officielles à ce sujet, mais une source affirme que le Pixel 6 Pro en aura une de 5 000 mAh, le Pixel 6 en ayant une plus petite. Ailleurs, nous avons entendu la même affirmation, mais cette fuite détaille également la batterie du Pixel 6, disant qu’elle est de 4 614 mAh.

Nous avons également entendu dire que – sans surprise – les téléphones prendront en charge la recharge sans fil.

Ils peuvent cependant prendre en charge une charge sans fil plus rapide que les 12 W offerts par le Pixel 5, car la preuve d’un nouveau chargeur sans fil a été trouvée dans le code Android 12, et il est fait mention de ventilateurs – une fonctionnalité qui aide à garder le téléphone et le chargeur au frais lors du pompage. beaucoup de puissance.

Spécifications et fonctionnalités

Lorsque Google a dévoilé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro début août, la société a également dévoilé le Google Tensor – son premier chipset personnalisé, qui, selon le géant de la technologie, améliorera les caméras, la reconnaissance vocale et d’autres fonctionnalités – en particulier l’amélioration des commandes vocales, de la traduction , sous-titrage et dictée, avec plus de choses effectuées sur l’appareil.

Nous avons fabriqué une puce ! #Pixel6 est alimenté par notre tout premier SoC pour smartphone : rencontrez Google Tensor (5/13) pic.twitter.com/0Kts53Tfqm2 août 2021

Voir plus

Selon Brownlee (qui a eu un aperçu officiel du téléphone), le chipset Tensor permet également au Pixel 6 de décoder la voix et de la traiter sur l’appareil (plutôt que sur les serveurs de Google), ce qui permet des réponses plus rapides de Google Assistant et d’autres interfaces vocales fonctionnalités.

Ni Google ni Brownlee n’ont beaucoup parlé de la puissance de ce chipset, mais les rumeurs autour de cette puce prennent de l’ampleur, et nous avons entendu dire qu’il pourrait s’agir d’une puce en 5 nm. Cependant, il semble qu’il ne correspondra pas aux meilleurs chipsets Android en termes de performances, une source affirmant qu’il se situera essentiellement entre le Snapdragon 888 haut de gamme et l’ancien Snapdragon 865 en termes de puissance.

Une autre source a fait écho à ces affirmations, affirmant qu’il rivalise avec le Snapdragon 870 pour la puissance – un chipset haut de gamme mais pas haut de gamme. Ils ont ajouté que son GPU fonctionne bien en cas de stress.

Un rapport a suggéré que le chipset Tensor est en fait le Samsung Exynos 9855, déjà répandu mais jamais mis dans un téléphone. Si cela est correct, les performances des téléphones Pixel 6 se situeraient quelque part entre le Galaxy S21 et le lancement du Galaxy S22 l’année prochaine.

Nous avons également entendu dire que le Pixel 6 pourrait avoir 8 Go de RAM et un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage, le Pixel 6 Pro augmentant la RAM à 12 Go et offrant 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. De plus, cette source affirme que les deux téléphones bénéficieront d’au moins cinq ans de mises à jour logicielles, ce qui est bien plus que les autres appareils Android.

Au-delà de cela, dans le code Android 12, nous avons vu deux indices de fonctionnalités possibles de Google Pixel 6. L’un d’eux est l’existence d’un mode à une main, tandis que l’autre est la possibilité d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran, quelque chose que Google n’a pas utilisé auparavant dans ses smartphones.

Une deuxième version bêta du développeur Android 12 a révélé davantage de preuves d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran, ce qui semble maintenant plus probable.

Le ZTE Axon 20 5G a une caméra selfie sous l’écran (Crédit image: TechRadar)

En parlant d’Android 12, la gamme Pixel 6 fonctionnera bien sûr, et nous savons déjà que cela inclut un tout nouveau design visuel, ainsi qu’un véritable accent sur la confidentialité et la sécurité. Cela s’étend également au matériel, car Google lui-même a déclaré que le Pixel 6 est construit avec le plus grand nombre de couches de sécurité matérielle dans n’importe quel téléphone.

Et une fuite suggère également que le Pixel 6 pourrait obtenir une version repensée de Google Translate, qui devrait être plus facile à utiliser d’une seule main.

Enfin, nous avons entendu dire que le Pixel 6 pourrait avoir la technologie UWB ou ultra-large bande. Il s’agit d’une fonction de communication à courte portée qui permet aux appareils de se parler s’ils sont à proximité – cela peut être utile pour le suivi de localisation, alors peut-être que le Pixel 6 aura une nouvelle fonctionnalité à ce sujet ?

