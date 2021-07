Date de sortie de la bannière Baal, capacités et compétences

La date de sortie de la mise à jour 2.1 de Genshin Impact n’est pas si lointaine et les capacités de sa première bannière, Baal, ont été divulguées.

La prochaine version de MiHoYo fêtera son premier anniversaire en ajoutant la pêche et en nous offrant Aloy d’Horizon Zero Dawn. Non seulement cela, mais Inazuma s’étendra également et il y aura trois nouvelles filles à jouer – deux qui ressemblent à des emos d’anime et une qui pourrait passer pour une pom-pom girl en raison de ses cheveux blonds et de ses grands yeux bleus.

Tous les personnages à venir sont passionnants, mais les fans sont particulièrement amoureux de l’archonte Electro, Raiden Shogun.

Quand sort la bannière Baal dans Genshin Impact ?

La date de sortie divulguée pour la sortie de la bannière Baal dans Genshin Impact est le 1er septembre.

Elle sera le premier événement de personnage souhaité pour la mise à jour 2.1, et elle viendra avec Kujou Sara. Avec sa position d’héroïne 5 étoiles, cela signifie que Sara sera l’une des trois compagnes 4 étoiles pendant son passage sous les projecteurs.

Si vous préférez les waifus blondes aux yeux bleus plutôt que les filles animées qui ont une obsession pour le violet, vous voudrez attendre l’arrivée de Kokomi trois semaines plus tard.

Capacités et compétences de Baal

Honey Hunter World a divulgué les capacités et les compétences de Baal dans Genshin Impact.

Il est possible que certains noms changent une fois confirmés par miHoYo lors de l’aperçu de la mise à jour 2.1, mais ses compétences divulguées sont les suivantes :

Attaque normale – Origine :

Attaque normale – Effectuez jusqu’à cinq coups de lance consécutifs

Attaque chargée – Consommez de l’endurance pour effectuer un slash ascendant

Attaque plongeante – Plonge dans les airs pour frapper le sol en dessous, endommageant les adversaires le long du chemin et infligeant des DMG AoE

Compétence élémentaire : Transcendance – Lumière maléfique

Le Raiden Shogun dévoile un éclat de son Euthymia, infligeant des dégâts Electro aux adversaires à proximité et accordant aux membres du groupe à proximité l’ Eyeil du jugement orageux.

Lorsque les personnages avec ce buff attaquent et frappent des adversaires, l’œil déclenchera une attaque coordonnée, infligeant des AoE Electro DMG à la position de l’adversaire.

L’ Eyeil peut lancer une attaque coordonnée toutes les 0,9 s par groupe.

Elemental Burst : Art secret – Musou Shinsetsus

Le Raiden Shogun déchaîne le Mousou no Hitotachi et distribue AoE Electro DMG, utilisant Musou Isshin au combat pendant une certaine durée par la suite. Les dégâts infligés sont déterminés par le nombre de cumuls de résolution consommés lorsque cette compétence est utilisée.

Musou Isshin:

Baal utilisera son tachni au combat, tandis que ses attaques normales, chargées et plongeantes seront imprégnées d’électro DMG. Cela régénérera de l’énergie pour tous les membres du groupe à proximité. L’énergie peut être restaurée de cette façon une fois toutes les 1s, et cet effet peut être déclenché cinq fois. Pendant cet état, sa résistance à l’interruption est augmentée et elle est immunisée contre la réaction électro-chargée DMG.

Shogun Byakugen no Rin:

Lorsque les membres du groupe à proximité utilisent leurs rafales élémentaires, Baal accumulera la résolution en fonction de la quantité d’énergie qu’ils consomment. Le nombre maximum de cumuls de résolution est de 60.

#RaidenShogun Plan d’Euthymie

Son Excellence éternelle Le souverain suprême incontesté d’Inazuma.

Son Excellence, la Tout-Puissante Narukami Ogosho, a promis au peuple d’Inazuma une éternité immuable pour durer à travers les âges.#GenshinImpact pic.twitter.com/FyRxdWFxLt – Genshin Impact (@GenshinImpact) 22 juillet 2021

Talents passifs et constellations :

Honey Hunter World a également répertorié les talents et constellations passifs suivants :

Talents passifs :

Souhaits sans nombre – Lorsque les membres du groupe à proximité gagnent des orbes ou des particules élémentaires, Shogun Byakugen no Rin gagne deux piles de résolution. Cet effet peut se produire une fois toutes les trois secondes

Éclairé – Chaque recharge d’énergie de 1% au-dessus de 100% que possède Baal lui confère une restauration d’énergie supérieure de 0,6% de Mosou Isshin et un bonus de dégâts électriques de 0,4%.

Tout-Préservateur – Dépensez 50% de Mora en moins lorsque vous montez des épées et des armes d’hast.

Constellation :

Inscription menaçante – Shogun Byakugen no Rin rassemble sa résolution encore plus rapidement. Lorsque les personnages Electro utilisent leurs rafales élémentaires, Baal gagne 80% de résolution en plus. Tous les autres types élémentaires gagnent une résolution supplémentaire de 20%.

Engagement de propriété – Lorsque l’état Musou Isshin appliqué par Secret Art: Mosou Shinsetsu expire, tous les membres du groupe, à l’exception de Baal, reçoivent un bonus d’attaque de 30% pendant dix secondes.

Shinkage d’antan – Augmente le niveau de Secret Art : Musou Shinsetsu de trois. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15.

Brise-acier – Dans l’état Musou Isshin appliqué par Secret Art : Mosou Shinsetsu, les attaques de Baal ignorent 60% de la défense de l’ennemi

Descente de Shogun – Augmente le niveau de Transcendance : Lumière maléfique de trois. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15.

porteur de vœux – Dans l’état Musou Isshin appliqué par Secret Art: Mosou Shinsetsu, les attaques normales, chargées et plongeantes de Baal diminuent d’une seconde le temps de recharge des rafales élémentaires de tous les membres du groupe lorsqu’ils frappent des adversaires. Cet effet ne s’applique pas à Baal elle-même, et l’effet ne peut se déclencher qu’une fois par seconde (jusqu’à cinq fois pendant la durée de l’état).

