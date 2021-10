Date de sortie de la bannière Genshin Impact Thoma, compétences et capacités

La date de sortie de Thoma dans le cadre de la bannière Hu Tao dans Genshin Impact approche et son arsenal complet de compétences et de capacités a été révélé.

MiHoYo a annoncé les souhaits de l’événement de personnage pour la mise à jour 2.2 lors de leur programme spécial. Malheureusement, ils ne sont pas exactement les plus idéaux ou les plus excitants pour les voyageurs, car il s’agit de deux rediffusions plutôt de nouveaux protagonistes cinq étoiles.

Pourtant, bien que ce qui précède soit décevant, nous avons encore l’arrivée du compagnon d’Ayaka sous une forme jouable à anticiper.

Impact Genshin | Bande-annonce de la version 2.2

BridTV

5441

Impact Genshin | Bande-annonce de la version 2.2

https://i.ytimg.com/vi/PukB9J1Mih8/hqdefault.jpg

875713

875713

centre

13872

Quand sort la bannière Thoma dans Genshin Impact ?

La date de sortie de la bannière Thoma dans Genshin Impact est probablement le 2 novembre.

La mise à jour 2.2 a commencé le 13 octobre et chaque bannière dure généralement trois semaines et est ensuite remplacée le mardi. Le 2 novembre n’est pas officiel, mais c’est à ce moment-là que les fans doivent s’attendre à ce que la rediffusion de Childe se termine selon la norme de miHoYo depuis le lancement du jeu en septembre 2020.

Le nouveau personnage jouable sera 4 étoiles et fera partie du souhait de l’événement de personnage Hu Tao.

Compétences de Genshin Impact Thoma

Honey Hunter World et miHoYo ont publié la liste complète des compétences et des capacités de Thoma dans Genshin Impact.

Attaque normale – Lance fracassante:

Attaque normale – Effectue jusqu’à quatre coups de lance consécutifs

Attaque chargée – Consomme une certaine quantité d’endurance pour se jeter en avant, infligeant des dégâts aux adversaires en cours de route

Attaque plongeante – Plonge dans les airs pour frapper le sol en dessous, endommageant les adversaires le long du chemin et infligeant des dégâts de zone à l’impact

Compétence élémentaire – Bénédiction flamboyante :

Thoma utilise la pointe de sa lance comme pivot pour canaliser les flammes et effectuer un coup de pied qui inflige des dégâts AoE Pyro et libère une barrière défensive flamboyante. Au moment où il est déchaîné, le burast élémentaire appliquera Pyro à Thoma.

L’absorption de DMG de la barrière est basée sur ses PV max. Blazing Barrier a les caractéristiques suivantes :

Absorbe les dégâts du Pyro 250% plus efficacement. L’absorption de DMG restante d’une barrière flamboyante existante se cumulera et sa durée sera actualisée si une autre barrière flamboyante est obtenue. L’absorption maximale de DMG de la barrière ne dépassera pas un certain pourcentage des PV max.

Éclat élémentaire – Crimson Ooyoroi :

Thoma fait tourner sa lance, tranchant ses ennemis avec des feux rugissants qui infligent des dégâts AoE Pyro et se tissent en une panoplie brûlante.

Brûlant Ooyoroi:

Les attaques normales des personnages actifs affectés par le Scorching Ooyoroi déclencheront des effondrements ardents qui infligeront des dégâts de Pyro AoE et invoqueront des barrières flamboyantes. Un seul Fiery Collapse peut être déclenché chaque seconde.

Les barrières flamboyantes créées de cette manière sont identiques à celles créées par la compétence élémentaire, Bénédiction flamboyante, à l’exception de la quantité de DGT qu’elles peuvent absorber.

Ils absorbent les dégâts du Pyro 250% plus efficacement. L’absorption de DMG restante d’une barrière flamboyante existante se cumulera et sa durée sera actualisée si une autre barrière flamboyante est obtenue.

L’absorption maximale des dégâts de la barrière ne dépassera pas un certain pourcentage des PV max de Thoma. S’il tombe, les effets de Scorching Ooyoroi se dissiperont.

Talents passifs

Vous trouverez ci-dessous les talents passifs et les constellations divulgués :

Snap et Swing :

Les tentatives de pêche réussies à Inazuma ont 20% de chances de marquer une double capture

Armure imbriquée :

Lorsque votre personnage actif actuel obtient ou actualise Barrière flamboyante, la force du bouclier de ce personnage augmentera de 5% pendant six secondes Cet effet peut être déclenché toutes les 0,3 secondes avec un maximum de cinq charges

Assaut enflammé :

Les DMG infligés par Fiery Collapses de Crimson Ooyoroi sont augmentés de 2,2% des HP max de Thoma

Constellation :

Le devoir d’un camarade :

Lorsqu’une barrière flamboyante prend des DMG pour un personnage autre que Thoma, le temps de recharge de Bénédiction flamboyante de Thoma est réduit de trois secondes, tandis que le temps de recharge de son propre Crismon Ooyoroi est diminué de trois secondes Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes

Les compétences d’un subordonné :

La durée de Crimson Ooyoroi est augmentée de trois secondes

Résolution fortifiée :

Augmente le niveau de Bénédiction flamboyante de trois. Le niveau d’amélioration maximum est de 15

Planification à long terme :

Après avoir utilisé Crimson Ooyoroi, 15 points d’énergie seront restitués à Thoma.

Feu de forêt qui fait rage :

Augmente le niveau de Crimson Ooyoroi de trois. Le niveau d’amélioration maximum est de 15

Cœur brulant:

Lorsqu’une barrière flamboyante est obtenue ou cumulée, les dégâts infligés par les attaques normales, chargées et plongeantes de tous les membres du groupe sont augmentés de 15 % pendant six secondes.

MIHOYO : Arataki Itto date de sortie et compétences

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie d’Age of Empires 4, le prix du Game Pass et la configuration système requise