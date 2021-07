Date de sortie de la bannière Kokomi, capacités et compétences

La date de sortie et les capacités de la bannière Kokomi ont toutes été divulguées pour le premier anniversaire de Genshin Impact, mise à jour 2.1.

La version à venir présente de nombreux aspects passionnants, tels que le fait qu’elle mettra en vedette Aloy d’Horizon Zero Dawn en tant que cadeau. Non seulement nous aurons l’icône PlayStation sous forme d’anime mignon avec ses taches de rousseur, mais des fuites suggèrent également que la pêche sera enfin ajoutée.

Alors que la vraie marque de tout grand jeu est de s’asseoir patiemment et de secouer les créatures marines, les fans ayant une préférence pour les waifus blonds ont également un personnage vraiment excitant à anticiper.

Démo de personnage – “Kamisato Ayaka: Camellia in Winter Snow” | Genshin Impact

BridTV

3587

Démo de personnage – “Kamisato Ayaka: Camellia in Winter Snow” | Genshin Impact

https://i.ytimg.com/vi/5RCsr1Y8UZA/hqdefault.jpg

829788

829788

centre

13872

Quand sort la bannière Kokomi dans Genshin Impact ?

La date de sortie divulguée pour la sortie de la bannière Kokomi dans la mise à jour Genshin Impact 2.1 est le 21 septembre.

Cette fuite est une gracieuseté du Lumie toujours fiable, mais elle est toujours sujette à changement. Étant donné qu’elle est prête à sortir à la date ci-dessus, cela signifie que Raiden Shogun et Kujou Sara lanceront la version le 1er septembre.

La célèbre épopée free-to-play de MiHoYo a été lancée le 28 septembre 2020, ce qui signifie que les fans ont un événement d’un an à anticiper aux côtés de trois nouvelles héroïnes.

Capacités de Kokomi

Les capacités de Kokomi dans Genshin Impact ont été divulguées par la source habituelle, Honey Hunter World :

Attaque normale – La forme de l’eau :

Attaque normale – Effectue jusqu’à trois attaques consécutives qui prennent la forme d’un poisson nageur, infligeant des dégâts Hydro

Attaque chargée – Consomme une certaine quantité d’endurance pour infliger des dégâts d’Hydro de zone après un court temps d’incantation.

Attaque plongeante – Rassemblant la puissance d’Hydro, Kokomi plonge vers le sol depuis les airs, endommageant tous les adversaires sur son passage. Inflige des dégâts hydrauliques de zone d’effet lors de l’impact avec le sol.

Compétences élémentaires : Serment de Kurage

Invoque un « cuire-kurage » créé à partir d’eau qui peut soigner ses alliés. L’utilisation de cette compétence appliquera le statut Wet à Kokomi.

Bake-Kurage soigne les personnages actifs à proximité à intervalles réguliers et inflige des dégâts Hydro aux adversaires proches en fonction des PV max de Kokomi.

Explosion élémentaire : Cérémonie Kaijin

La puissance de Watatsumi descend, infligeant des dégâts Hydro aux adversaires environnants, avant de revêtir Kokomi d’un vêtement de cérémonie fabriqué à partir des eaux vives de Sangonomiya.

Vêtement de cérémonie

Les dégâts normaux et chargés de Kokomi et les dégâts de cuisson-kurage générés par les compétences élémentaires sont augmentés en fonction des PV max de Kokomi. Lorsque ses attaques normales et chargées frappent des adversaires, Kokomi restaure les PV de tous les membres du groupe à proximité, et le montant restauré est basé sur ses PV max. Augmente la résistance de Kokomi à l’interruption et lui permet de se déplacer à la surface de l’eau. Ces effets seront effacés une fois que Kokomi aura quitté le terrain.

Talents passifs et constellations

Honey Hunter World a également répertorié les talents et constellations passifs suivants :

Talents passifs :

Coffret Haworthia – Si le propre Bake-Kurage de Kokomi est sur le terrain lorsqu’elle utilise la cérémonie Kaijin, la durée du Bake-Kurage sera actualisée.

Chant des perles – En enfilant le vêtement de cérémonie créé par Kaijin Ceremony, le bonus de dégâts d’attaque normal et chargé que Kokomi gagne en fonction de ses PV max recevra une nouvelle augmentation basée sur 15 % de son bonus de soins.

Princesse de Watatsumi – Diminue de 20 % la consommation d’endurance de la natation pour les membres de votre propre groupe. Non cumulable avec des talents passifs qui produisent exactement les mêmes effets.

Stratégie sans faille – Kokomi obtient un bonus de soins de 25%. Son taux de critique diminue de 100 %.

Constellation :

Au bord de l’eau – En enfilant le vêtement de cérémonie créé par la cérémonie Kaijin, la dernière attaque normale du combo de Kokomi libérera un poisson nageur pour infliger 30% de ses PV max sous forme de dégâts hydrauliques. Ces dégâts ne sont pas considérés comme des dégâts d’attaque normaux.

Les nuages ​​comme des vagues ondulant – Kokomi gagne les bonus de soins suivants en ce qui concerne les personnages avec 50% ou moins de HP via les méthodes suivantes : Kurage’s Oath Bake-Kurage : 4,5% des HP max de Kokomi. Attaques normales et chargées de la cérémonie Kaijin : 0,6% des PV max de Kokomi.

La Lune, un navire sur les mers – Augmente le niveau de la cérémonie Kaijin de trois. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15.

La lune surplombe les eaux – Lorsqu’elle enfile le vêtement de cérémonie créé par la cérémonie Kaijin, la vitesse d’attaque normale de Kokomi est augmentée de 10 %, et les attaques normales qui touchent les adversaires lui redonneront 0,8 d’énergie. Cet effet peut se produire une fois toutes les 0,2 secondes.

Tous les ruisseaux coulent vers la mer – Augmente le niveau du Serment de Kurage de trois. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15.

Sango Isshin – En enfilant le vêtement de cérémonie créé par la cérémonie Kaijin, Kokomi gagne un bonus de 40% de dégâts hydrauliques pendant quatre secondes après que ses attaques normales et chargées guérissent un personnage avec 80% ou plus de HP.

MIHOYO : Date de sortie et capacités de Sayu

Dans d’autres nouvelles, Genshin Impact Prime Gaming: Échangez le code et les récompenses pour le bundle No 1