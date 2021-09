Date de sortie de la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard et prix d’accès anticipé

in

La date de sortie de la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard a été confirmée, mais vous devrez payer un prix pour participer à l’accès anticipé.

Ce sera la première opportunité de jouer à l’épisode de cette année pour de nombreux vétérans de CoD, mais il y avait un alpha qui s’est déroulé du 27 au 29 août exclusivement sur PlayStation. Les fidèles de Sony ont eu une chance prématurée à Champions Hill et le jury ne sait toujours pas si le mode est bon ou non.

Bien que le jeu complet ne sortira pas avant novembre, tout le monde pourra bientôt profiter d’un aperçu beaucoup plus grand de ce qui est en magasin avec l’entrée de cette année.

Quand sort la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard ?

La date de sortie officielle de la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard est le 13 septembre sur PlayStation et le 18 septembre sur PC et Xbox.

L’accès anticipé ne commencera pour les utilisateurs PlayStation que le 10 septembre, puis la fenêtre exclusive pour les utilisateurs Xbox et PC commencera le 16.

La date de fin des démos est le 20 septembre. Les utilisateurs de PlayStation pourront jouer un total de dix jours, tandis que PC et Xbox auront la possibilité de quatre.

Cependant, vous devrez payer une somme d’argent pour pouvoir parcourir le champ de bataille le plus longtemps possible.

Comment obtenir la version bêta d’accès anticipé de Call of Duty Vanguard

Vous ne pouvez obtenir un accès anticipé à la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard qu’en pré-commandant n’importe quelle édition du jeu.

Les fans n’ont pas besoin d’acheter les éditions les plus chères pour accéder à la démo multijoueur avant son lancement complet. Cela dit, vous devez connaître tous les bonus et différences entre chaque pack car il n’y a pas de mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour l’édition Standard sur PS4 ou Xbox One.

Si vous souhaitez une mise à niveau gratuite vers la version console de nouvelle génération, vous devrez acheter le pack cross-gen ou l’édition Ultimate. Avant le début de l’accès anticipé, il y aura une révélation du monde multijoueur Vanguard le 7 septembre.

La bêta de Vanguard débarque le 10 septembre ! Dans notre dernier blog, nous abordons tous les ajustements que nous prévoyons de faire avant la bêta, y compris la visibilité, le mixage audio, le réglage du spawn, et plus encore 👀 https://t.co/0SvMrLb0zb – Sledgehammer Games (@SHGames) 2 septembre 2021

Bonus et prix de précommande

Vous trouverez ci-dessous tous les prix et bonus de précommande pour l’épisode CoD 2021 d’Activision :

Édition Standard – 59,99 £ (PS4/Xbox One) :

Early MP Beta Access Mastercraft Blueprint dans le pack d’armes de première ligne BOCW / WZ

Édition intergénérationnelle – 69,99 £ (PS4/PS5/Xbox One/Série X) :

Vanguard pour PS4/PS5/Xbox One/Series X Early MP accès bêta Mastercraft Blueprint dans BOCW/WZ Frontline Weapons Pack 5 heures 2WXP

Édition Ultime – 89,99 £ (PS4/PS5/Xbox One/Série X) :

Vanguard pour PS4/PS5/Xbox One/Series X Early MP accès bêta Mastercraft Blueprint dans BOCW/WZ Frontline Weapons Pack Task Force One Pack 5 heures 2XP + 5 heures 2WXP Vanguard Battle Pass Bundle

Le lancement complet du jeu est prévu le 5 novembre.

