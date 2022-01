Date de sortie de la console SMITE Saison 9 PTS et comment télécharger sur PC

Les fans de SMITE peuvent désormais télécharger le PTS de la saison 9 sur PC et les développeurs ont fourni une mise à jour sur la date de sortie du serveur de test public pour la console sur PlayStation et Xbox.

Il y a beaucoup à attendre avec le nouveau chapitre du jeu. Il est livré avec de nombreux nouveaux skins de Dieu tels que Miss Misery Nike et Devil Punk Da Ji, et il lance également le Season Pass pour 2022.

Et l’un des nouveaux dieux annoncés pour février de cette année est le tout-puissant Shiva.

Comment obtenir le SMITE PTS sur console pour Xbox et PlayStation

Les joueurs PlayStation et Xbox pourraient obtenir le PTS SMITE Saison 9 pour console le 8 ou le 9 janvier, car il s’agit de la date de sortie prévue.

Bien que cela ne soit pas garanti, le compte Twitter officiel du jeu a déclaré qu’il espérait publier le serveur de test public pour d’autres plates-formes le week-end du 5 janvier. Le fil Reddit de Hi-Rez Studios a également publié des liens pour obtenir les clés PlayStation NA et EU et Xbox nécessaires.

Les développeurs ont promis que plus d’informations seront partagées dans un proche avenir. Nous mettrons à jour cet article lorsque ces informations seront disponibles.

Comment télécharger le PTS SMITE Saison 9

Vous pouvez maintenant télécharger et jouer à SMITE Season 9 PTS sur PC via Steam.

Suivez simplement les étapes ci-dessous pour installer le serveur de test public :

Ouvrez SMITE sur Steam Sélectionnez le lien hypertexte Cliquez ici dans la boîte de notification ci-dessus Jouez à SMITE Commencez le test Téléchargement du client Trouvez le jeu répertorié dans votre bibliothèque en tant que SMITE – Test public

Ces instructions sont une gracieuseté de Hi-Rez Studios.

Nous espérons que les points de console seront disponibles plus tard ce week-end. Nous ne manquerons pas de mettre à jour lorsque nous aurons plus d’informations à partager. – SMITE (@SMITEGame) 5 janvier 2022

Notes de mise à jour

Les notes de mise à jour du nouveau chapitre du jeu ont été partagées.

L’un des détails les plus importants est le nouveau mode Slash et la nouvelle carte. Vous pouvez y jouer dès maintenant sur PC via le PTS ou vous pouvez attendre sa sortie complète le 25 janvier.

