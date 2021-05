Date de sortie de la dernière saison de La Casa de Papel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Et le vol de la Banque d’Espagne a pris fin. Netflix a annoncé la date de sortie de la cinquième saison de “ Le braquage d’argent ”.

Le service de streaming a décidé de diviser le lancement en deux parties, le premier volume arrivera le 3 septembre et la seconde volonté 3 décembre. Le groupe et le professeur prolongeront encore un peu l’adieu.

Lorsque nous avons commencé à écrire la cinquième partie en pleine pandémie, nous avons senti que nous devions changer ce qui était attendu d’une saison de dix épisodes et nous avons essayé par tous les moyens de générer un sentiment de fin de saison ou de finale de la série en ce premier volume », explique Alex Pina, créateur de la série, dans un communiqué.

Nous avons décidé de travailler dans un genre de guerre extrême et de mettre La Banda sur les cordes. Dans le volume 2 on se concentre davantage sur l’émotivité des personnages, c’est un voyage à travers leur carte sentimentale qui nous relie directement à l’adieu », poursuit-il.

De plus, parallèlement à l’annonce de la date de sortie des deux lots d’épisodes, Netflix a également lancé le premier trailer de la cinquième saison. Une avancée épique chargée d’action et d’émotion qui abuse du ralenti pour, agrémentée d’une version du thème ‘In The End’ de Linkin Park, avertir qu’il n’y a pas de retour en arrière.

Le synopsis officiel de la cinquième saison est le suivant: «Le groupe est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un de leurs propre. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n’a pas de plan pour s’échapper. “

Et il continue: «Quand il semble que rien ne peut être pire, un nouvel ennemi arrivera, beaucoup plus puissant que les précédents: l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et ce qui a commencé comme un vol va maintenant se transformer en guerre.

La cinquième partie de “ La casa de papel ” met en vedette Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Itziar Ituño, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Belén Cuesta, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado, José Manuel Seda et Alberto Amarila.

