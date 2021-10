Date de sortie de la mise à jour 2021 de NBA 2K22 Halloween et événements de la saison 2

La date de sortie de la mise à jour NBA 2K22 Halloween 2021 a été annoncée et elle fera partie des événements de la saison 2.

La deuxième saison de 2K Games de leur dernier volet de basket-ball devrait arriver le 22 octobre. Il comprendra une myriade de nouvelles quêtes et récompenses pour MyCareer, ainsi que Build Your Empire for MyTeam.

Il verra également l’arrivée de nouveaux scans de visage et de musique fraîche pour tuer vos oreilles, et peu de temps après, il y aura une célébration dans le jeu de Hallow’s Eve.

Quand est la mise à jour NBA 2K22 Halloween ?

La date de sortie de l’événement et de la mise à jour NBA 2K22 Halloween 2021 est le 31 octobre dans le cadre de la saison 2.

Son arrivée offrira un dépaysement total avec le navire qui se refait une beauté caribéen du pont 16 au hall. 2K Games dit que cette métamorphose à venir est inspirée de l’architecture gothique et des thèmes de pirates, et elle vous donnera le heebie-jeebies avec toutes ses décorations effrayantes.

Récompenses de la mise à jour Halloween 2021

Les récompenses pour l’événement de mise à jour Halloween 2021 incluent des bannières, des consommables et des VC.

La célébration de la Saint-Sylvestre est officiellement intitulée The Long Night, et elle verra le terrain de jeu en monde ouvert du jeu se couvrir de ténèbres. 30 maisons et magasins se transformeront en emplacements de friandises sur PS5 et Series X, tandis que les joueurs sur PS4, Xbox One et PC n’auront qu’à rechercher les ponts 4,5 et 16 du navire pour leur trick-or- traite.

L’extravagance trick-or-treat de 2K Games ne durera que jusqu’à minuit le 1er novembre.

Événements NBA 2K22 saison 2

Les événements de la saison 2 de NBA 2K22 commencent le 22 octobre à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST avec une fête au Club 2K.

Cela ne sera disponible que sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et les participants gagneront le double d’XP en écoutant la nouvelle musique du jeu. Il y aura également les occasions spéciales suivantes autour de la ville :

Mobil 1 Grand Prix Ruffles Tournoi 4-Point Ridge Kia Challenge

Les trois événements mentionnés ci-dessus fourniront des récompenses à la fois dans le jeu et dans la vie réelle.

Comme mentionné précédemment, la mise à jour d’Halloween commencera le 31 octobre et se terminera rapidement le 1er novembre. Les joueurs auront ensuite droit à une nouvelle excursion nommée Park After Dark.

Ce Park After Dark comprendra une rave dans un désert non divulgué. Consultez l’aperçu du lancement de la saison 2 de 2k Games pour plus d’informations.

