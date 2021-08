Date de sortie de la saison 15, heure de début, maintenance et jeu croisé

Destiny 2 fera bientôt l’objet d’une maintenance car la date de sortie et l’heure de début de la saison 15 – Season of the Lost – sont presque là.

Aujourd’hui est très excitant pour la communauté de Bungie alors que la semaine de diffusion de la Gamescom commence avec la vitrine de The Witch Queen. Savathun a été révélée par les développeurs, et elle poursuit la tendance de 2021 des femmes gigantesques aux côtés de Lady D. Seulement, elle est un géant littéral plutôt que juste grande.

Elle n’arrivera que l’année prochaine, mais un nouveau patch arrivera juste après son showcase.

À quelle heure commence la saison 15 de Destiny 2 ?

La date de sortie et l’heure de début de la saison 15 de Destiny 2 sont 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST le 24 août.

C’est à ce moment que Season of the Lost commencera officiellement selon le dernier article du développeur This Week At Bungie. Quant à ce qu’il y a à prévoir, on sait que Mara Sov est de retour.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le patch à venir car il n’y a pas de feuille de route au moment de la rédaction. En effet, les développeurs souhaitent garder les choses près de leur poitrine, mais davantage devraient être révélés lors de leur diffusion en direct.

Maintenance de la saison des perdus de Destiny 2

Le temps de maintenance pour la saison 15 et la saison des perdus de Destiny 2 est de 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST le 24 août.

Vous serez retiré du jeu 45 minutes après les heures ci-dessus. Vous ne pourrez plus jouer en ligne avant les heures de début susmentionnées.

Vous trouverez ci-dessous les récompenses que vous ne pourrez plus réclamer une fois la maintenance terminée :

Récompenses Bungie de la saison 14. Défis saisonniers de la saison 14. Jetons de l’avant-garde – Rendez visite au commandant Zavala pour les rendre. Récompenses de vaillance – Visitez Lord Shaxx pour récupérer ces objets, y compris les engrammes. Récompenses d’infamie – Visitez le Drifter pour récupérer ces objets, y compris les engrammes. Engrammes de Serviteur Épisseur.

Jeu croisé

Le jeu croisé commencera au début de la saison et le développeur a déclaré que votre nom de profil sera également cimenté en tant que nom Bungie après vous être connecté pour la première fois à 10h00 PT.

Par exemple, cela signifie que votre identifiant PSN sera votre nom Destiny 2 dans le jeu multiplateforme. La possibilité de changer votre nom n’arrivera que plus tard, et les chiffres, les caractères non standard et les symboles seront tous supprimés.

Oh, et si votre nom est quelque chose de méchant qui viole le code de conduite de Bungie, votre identifiant sera simplement Guardian.

