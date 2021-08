Date de sortie de la saison 2 de ‘Sex / Life’, distribution, intrigue, actualités

La pandémie a donné naissance à de nombreuses émissions de télévision, mais aucune de ces émissions n’a captivé et suscité les masses comme l’a fait Sex / Life. Juste un petit récapitulatif – Sex / Life suit la vie de Billie Connelly, une épouse et mère de banlieue qui commence finalement à penser à son passé sexuel sauvage avec son ex Brad Simon lorsqu’elle commence à se sentir insatisfaite de son mariage avec son mari Cooper. À partir de là, le spectacle passe de 0 à 100 très rapidement — les avez-vous vus !!! scènes de sexe ???

Cela étant dit, il est temps d’entrer dans tous les détails que la saison 2 de Sex/Life a à offrir, y compris la question la plus évidente dans tous les esprits : Netflix a-t-il déjà décidé de la renouveler ? Trouvez les réponses que vous cherchez si désespérément ci-dessous, mais soyez prévenus…il y a des spoilers à venir!

Alors, avons-nous une saison 2 ?

Autrement dit : nous ne savons pas encore ! Mais si les chiffres du streaming ne mentent pas – l’émission a réussi à s’assurer une place dans le top 10 sur Netflix au Royaume-Uni, après tout – il y a de fortes chances que les géants du streaming l’approuvent une seconde (et peut-être une troisième !) saison si nous avons de la chance.

Quels acteurs reviendront ?

Si Netflix décide de nous offrir une deuxième saison, nous devrions nous attendre à voir tous les personnages principaux revenir – Billie (Sarah Shahi), Brad (Adam Demos), Cooper (Mike Vogel) et Sasha (Margaret Odette). Nous ne pouvons pas non plus oublier Francesca (Li Jun Li), le collègue de Cooper Devon (Jonathan Sadowski) et la femme de Devon, Trina (Amber Goldfarb), non plus. De plus, les nouvelles saisons signifient parfois de nouveaux membres de la distribution, alors croisons les doigts pour cela!

De quoi parlera la saison 2 ?

Personnellement, je n’ai pas envoyé Billie pour le nombre de décisions qu’elle devait prendre pour savoir quel chemin était le bon pour elle, TBH. Toute cette angoisse mentale que Billie a vécue avec Brad et Cooper ? Difficile! Passer!

Selon la showrunner Stacy Rukeyser, “Il était vraiment important que ce ne soit pas un choix facile, et au fur et à mesure que la saison avance, les couches sont retirées sur les deux hommes et vous comprenez pourquoi Brad est comme il est et ce qui était les problèmes dans leur relation mais aussi quel était le traumatisme auquel il faisait face », a-t-elle déclaré à Collider. “J’espère que les gens feront des allers-retours au cours de la saison.”

Netflix

Cooper a également omis d’être présent avec Billie pendant leurs moments sexuels, ce qui a créé un fossé entre eux.

« Sur de longues relations, nous développons des angles morts ; nous développons ces zones où vous pensez avoir créé cette vie parfaite et ce mariage parfait et cette famille parfaite et cette maison parfaite », a déclaré Mike Vogel à Screenrant. « Je pense que c’est là qu’est Cooper. Il dit : ‘D’accord, je m’occupe de ça. On s’occupe des enfants. Concentrons-nous ici sur la carrière et cette autre chose. Et ce faisant, il ne se rend pas compte de ces sentiments qui ont ému sa femme… Quand il s’en rend compte, il pose la question : « Est-ce trop tard ou est-ce quelque chose pour lequel on peut encore se battre ? ‘ Et Cooper veut être prêt à relever ce défi. »

La saison se termine lorsque Billie dit à Brad qu’elle veut devenir sexy avec lui mais qu’elle n’a aucun intérêt (du moins pour le moment) à quitter Cooper. On peut s’attendre à ce que la saison 2 soit une continuation de ces émotions compliquées, ce qui signifie plus de drame !

C’est tout ce que nous savons sur la saison 2 de Sex / Life jusqu’à présent, mais restez à l’écoute pour les mises à jour !

