Date de sortie de la saison 3 de « Celebrity Big Brother »

Celebrity Big Brother revient pour une troisième saison sur CBS le mercredi 2 février à 20 h HE après une interruption de deux ans, rapporte Deadline. Le spin-off étoilé de Big Brother, également animé par Julie Chen Moonves, sera diffusé plusieurs soirs par semaine avant de diffuser sa finale le mercredi 23 février et sera disponible pour regarder sur Paramount +.

Le service de streaming comprend également les flux en direct emblématiques pour donner aux fans un aperçu des coulisses de ce qui se passe dans la maison grâce à l’utilisation des 94 caméras cachées HD et des 113 microphones. La première saison de l’édition des célébrités américaines a été diffusée en 2018, rassemblant des stars comme Omarosa Manigault Newman, Mark McGrath et Shannon Elizabeth dans la compétition pour 250 000 $. Marissa Jaret Winokur est repartie avec la victoire de la saison 1, tandis que Tamar Braxton a fini par remporter la saison 2, qui mettait également en vedette Anthony Scaramucci, Dina Lohan, Tom Green et Ryan Lochte.

Après la finale de Celebrity Big Brother, l’édition de printemps de Survivor débutera le 9 mars avec une première de deux heures dans la fente vide du mercredi à 20 h HE. The Amazing Race revient également sur CBS le mercredi 5 janvier à 20 h HE avec la saison 33 après un retard de 18 mois lié à COVID. La série de téléréalité de longue date a été durement touchée par la pandémie, car il n’y avait que trois épisodes dans le tournage de l’émission de compétition de jet-set en mars 2020 lorsque la production a dû s’arrêter.

« Je ne connais aucune série de télé-réalité qui ait jamais été interrompue pendant 18 mois au milieu d’un tournage, puis qui a essayé de revenir, toujours dans des conditions COVID mais beaucoup de mérite à Bert, Elise et Phil pour être restés dessus », Kelly Kahl, président de CBS Entertainment, a déclaré à Deadline. L’Amazing Race reviendra à son créneau horaire normal de 21 heures à partir du mercredi 12 janvier après une émission spéciale The Price Is Right aux heures de grande écoute. Celebrity Big Brother revient pour la saison 3 le mercredi 2 février à 20 h HE sur CBS et Paramount +.