Date de sortie de la saison 3 de The Witcher

The Witcher 3: Révéler une date de sortie possible

Enfin, sachant déjà avec certitude quand il sortirait sur la célèbre plateforme de Netflix la troisième saison de la série The Witcher, une première sans aucun doute très attendue par les fans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la deuxième saison de The Witcher est sortie le mois dernier, recueillant des critiques encore meilleures que la première et laissant tous les fans en redemander.

Heureusement, apparemment, on sait déjà quand le troisième saison du sorceleur.

Comme ils le commentent depuis le portail Redanian Intelligence, la troisième saison de l’adaptation de The Witcher créée par Lauren Schmidt Hissrich commencerait le tournage au mois de mars suivant de cette même année, et devrait durer jusqu’en août.

C’est ainsi que le portail s’aventure lui-même à estimer, compte tenu de la durée des autres productions et de celle des saisons précédentes, que la troisième saison de The Witcher arriverait sur Netflix au printemps 2023.

Cependant, il convient de mentionner qu’il s’agit d’une estimation, mais étant donné que le tournage commence dans seulement deux mois, ce n’est pas une date tirée par les cheveux.

Alors que pour le reste, si l’univers de The Witcher vous intéresse, CD Projekt RED, développeurs de jeux vidéo, ont prévu de lancer au cours du second semestre de cette année une version pour consoles et PC nouvelle génération de The Witcher 3, le dernier titre primé de la saga.

Notamment, The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu de rôle de nouvelle génération en monde ouvert avec une intrigue captivante, se déroulant dans un univers fantastique spectaculaire plein de décisions importantes et de conséquences choquantes.

Dans The Witcher, vous incarnez Geralt of Rivia, un chasseur de monstres professionnel qui doit trouver la fille qui est la protagoniste d’une prophétie dans un monde ouvert regorgeant de villes commerçantes, d’îles avec des pirates vikings, de dangereux cols de montagne et de grottes oubliées.

La première saison, qui a débuté le 20 décembre 2019, était basée sur The Last Wish et The Sword of Fate, qui sont une collection de nouvelles antérieures à la saga principale de Witcher.

La première saison explore les événements qui ont façonné les trois personnages principaux sur des chronologies différentes, avant de finalement fusionner en un seul.